58e Foire du Valais: il reste jusqu’au 29 septembre pour apprendre à danser la salsa!

Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur.

C’est la sur des rythmes de salsa que vibrera la 58e édition de La Foire du Valais à Martigny qui s’ouvre le 29 septembre et dure jusqu’au 8 octobre. Le thème a été dévoilé ce matin et c’est Cuba et toute sa culture qui animera la prochaine Foire du Valais, avec le slogan «Fidel à nous-même».

La plus grande foire de Suisse romande proposera comme à son habitude un cocktail qui ravit ses visiteurs: 400 exposants divers et variés, un programme d’animations original pour les grands et petits, des conférences, des journées thématiques mais aussi et surtout quelques nouveautés.

► La Foire du Valais sur internet