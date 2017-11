Après plus de 100 ans de service, les Transports publics du Chablais vont entreprendre d’importants travaux

Des travaux pour rendre plus sûre la cohabitation entre le train et les autres usagers de la route: le réseau des TPC (Transports Public du Chablais) fait sa mise à jour après plus de 100 ans de service. Plus de sécurité, mais aussi développement de l’offre. On fait le point sur les chantiers à venir avec Grégoire Praz, directeur des TPC et Stéphane Coppey, président de Monthey et vice-président du conseil d’administration des TPC.