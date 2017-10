Archives de Canal9: 3300 heures d’émissions sont disponibles pour le grand public. Des témoignages visuels uniques de l’histoire contemporaine du Valais

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Sur internet, 3300 heures d’émissions, témoignages visuels uniques de l’histoire contemporaine du Valais sont désormais à disposition du public sur les sites internet de la Médiathèque Valais et de Canal9. Pour sauvegarder le patrimoine audiovisuel valaisan, la Médiathèque Valais et la télévision valaisanne Canal9 ont travaillé de concert depuis 2015, dans le but d’assurer la pérennité des archives de Canal9 sous forme numérique. Ce défi d’envergure a pris la forme d’un projet novateur au plan suisse ce qui lui a valu le soutien déterminant de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) et de l’Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse (Memoriav).

Un patrimoine audiovisuel cantonal de première importance

Depuis sa fondation en 1984, Canal9 a toujours conservé sa production. De 1984 à 2005, ses émissions ont été archivées sur des bandes. Dès septembre 2005, le système de production a été informatisé et depuis 2013, Canal9 est passée à une technologie de production et de diffusion HD. Si l’ensemble du corpus devait être sauvegardé, l’obsolescence des supports analogiques imposait la mise en place de mesure d’urgence pour les archives de la période 1984-2005. Une numérisation s’avérait nécessaire, ainsi qu’une indexation en vue d’en faciliter l’accès au public.

Un projet pilote d’envergure nationale et une technologie novatrice

La première étape du projet s’est concentrée sur les archives vidéo couvrant les années 1984-2005 – plus de 7000 cassettes -. Une convention signée fin 2014 entre Canal9 et la Médiathèque Valais a constitué la base formelle pour le lancement des opérations. Le recours à la technologie novatrice du speech-to-text, une technologie de reconnaissance automatique des paroles, a permis de mener à bien le projet. Le soutien technique et financier des experts du domaine, Memoriav et l’OFCOM, et celui des Archives de l’Etat du Valais dans le domaine de l’archivage des données électroniques, ont été déterminantes.