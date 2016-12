AU TAQUET! Politique, sport et culture

Les jeunes d’Au Taquet! présentent leur nouvelle émission avec à la barre Didier Morard et Mathieu Roduit et au menu des reportages sur une jeune élue avec Sarah Dischl (candidate PDC au Conseil communal de Vétroz) et André Fontannaz (conseiller Communal PDC et colistier de Sarah Dischl), sur le sport avec Gaëtan Karlen (joueur du Neuchâtel Xamax), Valentin Ballifard (cycliste), sur la culture et musique avec les concerts à la Fête de la châtaigne à Fully et sur la société avec Florian Antille (jeune aventurier valaisan)