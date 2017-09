BBC Monthey, un champion rajeuni

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Complètement Sport vous présente le nouveau visage du BBC Monthey 2017-2018! Le champion de Suisse en titre a été passablement rajeuni et sera entraîné cette saison par un néophyte, le Serbe Branko Milisavljevic. Présentation du nouveau coach des Jaune et Vert et interview en plateau du président du BBC Monthey Christophe Grau.

Dans ce numéro également: la défaite du FC Sion face à YB et des supporters rouge et blanc qui gardent confiance en l’entraîneur italien Paolo Tramezzani. On en parle avec notre consultant Christophe Moulin.

FC Sion: Paolo Tramezzani, un entraîneur muet

Le FC Sion s’est incliné 0-1 ce dimanche face au leader YB à Tourbillon. Un résultat qui ne permettra pas à Paolo Tramezzani d’atteindre le total de points demandé par son président Christian Constantin suite à l’élimination en Coupe de Suisse il y a dix jours à Ouchy. Mais le technicien italien est toujours en place et pourrait même profiter des prochains matches à Tourbillon pour se relancer totalement. Paolo Tramezzani est-il encore l’homme de la situation au FC Sion? C’est la question que nous sommes allés poser aux supporters rouge et blanc et à notre consultant Christophe Moulin.

Foot Regio: les « Tronches de Club » du FC Saint-Léonard

Notre rubrique Foot Regio « Tronches de Club » reprend du service et s’est déplacée cette semaine sur un bord de terrain du Valais central. Direction le FC Saint-Léonard et ses trois tronches emblématiques d’un club champion valaisan de 2e ligue régionale en 2010!

BBC Monthey: un champion rajeuni avec un coach néophyte

Le BBC Monthey reprend la compétition ce week-end en championnat de Suisse avec un premier match au Reposieux face au BC Boncourt. Champion en titre et tenant de la Coupe de la Ligue, le club chablaisien misera cette saison sur de jeunes joueurs avec son projet « Grow Up » ainsi que sur un coach néophyte à ce niveau, le Serbe Branko Milisavljevic. Présentation de cette équipe 2017-2018 et interview en plateau du président du BBC Monthey Christophe Grau.

BBC Monthey: la « Hot ITW » du président suite à l’affaire de la vidéo

Nouvelle affaire au BBC Monthey! Le club chablaisien est dans le viseur de Swiss Basketball après la publication ce lundi en fin de journée d’une vidéo sur sa page Facebook. Une vidéo promotionnelle dans laquelle deux scènes ont particulièrement irrité les dirigeants du basketball suisse. L’une où l’on peut voir un joueur du club chablaisien, Rodrigue Maza, se masturber sous la douche et l’autre où la mascotte du club lance une fléchette sur une photo de Giancarlo Sergi, le président de Swiss Basketball. Cette vidéo a depuis été modifiée par le BBC Monthey suite aux menaces de Swiss Basketball d’une nouvelle procédure disciplinaire à l’encontre du club chablaisien. Interview du président du BBC Monthey dans le cadre de l’interview décalée, la «Hot Interview», consacrée à cette affaire.

En images: le meeting international de boxe de Martigny

Retour en images sur le meeting international de boxe de Martigny. La Coupe des Nations a réuni des boxeurs d’Allemagne, de France, de Slovaquie et de Suisse ce week-end à Martigny. Nos caméras y étaient et ont également capté la défaite aux points du Valaisan Julien Baillifard dans la catégorie des poids légers.