Boom immobilier à Monthey: plus de 200 nouveaux appartements seront mis sur le marché

De multiples constructions sont en cours à Monthey: près de quinze nouveaux bâtiments sortent de terre en ce moment, du jamais vu depuis 30 ans. À la fin des constructions, on comptera plus de 200 nouveaux appartements sur le marché à Monthey. Et dix plans de quartiers sont en cours d’étude…

«Pendant quelques années, très peu de logements étaient libres, rappelle Emilie Chaperon, architecte de ville pour Monthey. Je pense que la nouvelle offre répond à un réel besoin sur la commune. Et puis il y a aussi le fait que les institutions comme des caisses de pension cherchent aujourd’hui à placer leur argent, et comme les placements bancaires ne sont pas très avantageux, la pierre reste un placement sûr et qui rapporte.»

La ville de Monthey connaît une croissance toujours constante. On compte environ 300 nouveaux habitants chaque année. L’ensemble du Chablais voit sa population augmenter. «Je crois qu’on est une région intéressante au niveau des loyers, au niveau du développement par rapport à l’ensemble de la Suisse romande», reconnaît le président de Monthey Stéphane Coppey.

200 nouveaux appartements qui débarquent sur le marché, c’est trop en même temps, selon Jean-Marc Pasteur, directeur et associé de l’Agence Rigolet. «Il y a une création de logements assez importante: c’est positif pour notre métier, ça donne du travail. Mon inquiétude, c’est qu’on ne crée pas véritablement de place de travail. Et se pose la question de savoir qui va prendre ces logements? À un moment donné il y aura un souci.»

Le président reste quant à lui positif, notamment au vu de l’attractivité de Monthey pour les entreprises.