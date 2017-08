Boxe: samedi, combat du siècle à Las Vegas entre Mayweather et McGregor. L’enjeu sportif est-il encore présent?

C’est certainement l’événement sportif de l’année qui se déroule dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas: le boxeur Américain Floyd Mayweather et le champion de MMA l’Irlandais Conor McGregor s’affrontent dans un combat vendu comme le plus grand de tous les temps. En termes de performances sportives mais aussi en terme financier. L’argent qui circule a de quoi donner le vertige: on parle d’une somme qui avoisinerait le milliard de dollars de recette. Et chaque combattant empocherait entre 100 et 200 millions de dollars.

Domenico Savoye, président Boxing Club Martigny et vice-président de Swiss Boxing:

«Pour moi, c’est un combat business parce qu’on est en dehors des règles du sport, vu les disciplines respectives des deux protagonistes. Je pense qu’on veut faire un spectacle pour assouvir ce besoin qu’ont les gens de voir une certaine violence, un certain défi. Au-delà de cela, je pense que c’est surtout une affaire d’argent plus qu’un défi sportif. Je pense que le boxeur va gagner pour autant que l’autre enlève sa barbe et permette d’avoir des points de contact qui sont précis, je le souhaite en tout cas.»

