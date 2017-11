Christophe Darbellay est depuis six mois au Gouvernement: «Conseiller d’Etat: c’est encore mieux que ce que je pensais!»

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Christophe Darbellay a pris la tête des départements valaisans de l’économie et de la formation, il y a tout juste six mois. Le Conseiller d’Etat démocrate-chrétien se prête à son tour à notre interview politique, après Frédéric Favre mercredi et Roberto Schmidt mardi. Il nous dit si la réalité du travail au gouvernement correspond à ce qu’il attendait.

Le gouvernement valaisan a-t-il repris de la vigueur avec son arrivée, celle de Frédéric Favre et Roberto Schmidt? Comment cela se manifeste au jour le jour? La réalité du gouvernement correspond-elle à ce qu’il attendait? Y a-t-il un style Darbellay? L’ancien président suisse du PDC a-t-il su troquer sa casquette de militant pour celui de gouvernant? Quel est le dossier le plus important sur lequel lui et ses employés ont à travailler? Autant de questions auquel Christophe Darbellay répond.