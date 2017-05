COMME UN CHEF au Carrefour à Bruson

L’émission culinaire de Canal9 emmène ses téléspectateurs à la découverte des restaurants de la région et d’une recette à essayer ensuite chez soi. Pour le 3e numéro, c’est au Carrefour à Bruson que Canal9 s’installe , un restaurant agréable à l’ambiance des chalets valaisans. Vous y trouverez une zone pour un café ou l’apéro et deux pièces pour passer à table et ainsi profiter d’une cuisine qui allie la modernité au conventionnel.

Sandy Woolman propose une recette de plat végétarien: les cordons bleus de tofus et ses beignets têtus.

Recette pour 4 personnes:

tofu 600 gr

fromage de Bagnes 150 gr

panure

épices (sel, poivre, paprika)

2 œufs

Pour les beignets:

4 grosses pommes de terres

1 jaune d’œuf

farine

thym et romarin

Commencez par assaisonner le tofu: coupez des portions assez larges dans lesquelles vous glissez le fromage de Bagnes (coupez l’excédent qui dépasse). Assaisonnez les tranches des deux côtés, passez-les dans l’œuf puis dans la panure.

Dans une petit poêle légèrement huilée, cuisez à feux doux des deux côtés et mettez au four durant une quinzaine de minutes à 150 degrés.

Pelez les pommes de terre et transformez-les en purée. Ajoutez le thym et le romarin finement hachés. Ajoutez un peu de sel et de poivre du moulin. Ajoutez le jaune d’œuf puis la farine. Formez des boulettes qu’il ne vous reste qu’à passer à la friteuse (à 180 degrés jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées). Ajoutez une sauce tomate (maison de préférence).

Bon appétit!

