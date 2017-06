COMME UN CHEF au Relais du Mont d’Orge à Sion

L’émission culinaire de Canal9 emmène ses téléspectateurs à la découverte des restaurants de la région et d’une recette à essayer ensuite chez soi. Pour cette édition, c’est au Relais du Mont d’Orge à Sion que Canal9 s’installe.

Le Relais du Mont d’Orge à Sion, c’est d’abord un chef en la personne de Bernard Ricou. Cet homme passionné a fait ses classes au côté de Paul Bocuse. Il propose des mets de poisson de grandes qualités. Le Relais du Mont d’Orge, c’est aussi une terrasse avec une vue imprenable sur la vigne et les châteaux de Tourbillon et de Valère.

Recette du bar en croûte de feuilletage pour 4 personnes :

Ingrédients:

filet de bar de ligne 400 gr

deux pâtes feuilletées déjà abaissées

Pour la mousse de poissons:

200 gr de chair de poisson (saumon/gambas/bar) 200gr

1 œuf

sel

poivre

100 gr de crème

Commencez par mixer la chair des poissons avec le sel et le poivre. Ajoutez l’œuf et mixez à nouveau. Ajoutez la crème et passez une nouvelle fois au mixer. Laissez cette mousse de poisson reposer une heure au frigo.

Salez et poivrez le bar des deux côtés puis déposez les morceaux sur la pâte feuilletée, mettez un peu de dorure sur les bords de la pâte. Déposez la mousse de poisson sur le premier morceau de bar puis couvrez avec le seconde morceau. Disposez par dessus la deuxième pâte feuilletée et donnez une forme de poisson à l’ensemble et découpez avec un couteau. Avec le couteau tourné à l’envers, vous pincez un peu pour que les deux pâtes se collent entre elles. Dorez le tout au pinceau et jaune d’œuf. Dessinez les écailles avec une douille. Mettez le tout à reposer au frigo pendant un petit moment puis enfournez pendant 20 minutes à 185 degrés. Servez avec des épinards en branches cuits au beurre.

