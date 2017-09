Consultation en ligne sur les addictions: des spécialistes répondent (en français) sur le portail safezone.ch

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Le site (qui existe depuis 2014 en Suisse alémanique) débarque en Suisse romande et en Valais. Sur www.safezone.ch, des spécialistes répondent dans les 72 heures à toute question concernant les addictions. Il est également possible de participer à des chats individuels et anonymes. Le portail s’adresse aux personnes concernées par les addictions, leur famille et leurs proches, aux professionnels et à toute personne intéressée. Les offres de consultation sont gratuites et anonymes.

Les thématiques abordées le plus souvent concernent l’alcool et le cannabis, puis la cocaïne (qui concerne 10% des questions posées).

► Safezone.ch