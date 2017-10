Cyclocross, la relève existe

Complètement Sport consacre un dossier complet à la relève du cyclocross en Valais. Qui roule sur les traces de Julien Taramarcaz et d’Alexandre Moos? Reportage en images au coeur du « Cyclophile Sédunois » porté par le travail de son chef technique Georgy Debons qui couve les champions de demain à l’image du jeune espoir Noé Barras, 7e ce week-end lors de la course B de l’EKZ Cross Tour d’Aigle.

Dans ce numéro également: la nouvelle défaite du FC Sion à Tourbillon 1-2 face au FC St-Gall. Débrief de ce match maudit offensivement pour les Rouge et Blanc avec notre consultant David Vernaz. Mais aussi un magazine sur le jeune espoir du BBC Monthey Yoan Granvorka, pris dans la tourmente d’un début de saison compliqué pour le champion en titre avec une seule victoire en trois matches.

FC Sion: toujours pas de victoire à Tourbillon

Défait 1-2 dimanche à Tourbillon par le FC St-Gall, le FC Sion n’a toujours pas trouvé le chemin de la victoire sur sa pelouse cette saison en Super League. Les protégés de Paolo Tramezzani n’ont encore jamais triomphé à domicile après cinq matches sur leur terrain fétiche… Une statistique qui fait tâche sur le bilan de l’entraîneur italien qui jouera très gros dimanche prochain, toujours à domicile, face à la lanterne rouge Lugano. Analyse en plateau avec notre consultant David Vernaz.

BBC Monthey: Yoan Granvorka, talent sous pression

Le BBC Monthey connaît un début de saison très compliqué avec une seule victoire après trois matches. Samedi, les Jaune et Vert ont dû courber l’échine au Reposieux face aux Lugano Tigers. Une défaite 71 à 77 qui fait mal au champion en titre qui mise cette saison sur une équipe rajeunie et quelques talents à polir, à l’image du Franco-Suisse Yoan Granvorka, 20 ans.

Cyclocross: Noé et la bande à Georgy…

A presque 18 ans, Noé Barras est l’un des plus sûrs espoirs du cyclocross valaisan. Le jeune talent du « Cyclophile Sédunois » s’affirme de plus en plus sous la houlette de son entraîneur Georgy Debons et pourrait connaître une belle carrière à l’image des anciens spécialistes Julien Taramarcaz et Alexandre Moos. Magazine dans la roue de ce champion en herbe lors d’un entraînement et lors de la manche de l’EKZ Cross Tour d’Aigle. On parle également de ce renouveau du cyclocross en Suisse et en Valais avec nos deux invités: Alex Moos et Georgy Debons.

En images: retour sur l’EKZ Cross Tour d’Aigle

Retour en images sur la 3e manche de l’EKZ Cross Tour d’Aigle disputée autour du Centre Mondial du Cyclisme ce dimanche. Le Valaisan Noé Barras y a pris une très belle 7e place lors de la course B dans la catégorie espoir des U19.