Cyclocross: reportage dans la roue de Noé Barras, jeune espoir du « Cyclophile Sédunois »

A presque 18 ans, Noé Barras est l’un des plus sûrs espoirs du cyclocross valaisan. Le jeune talent du « Cyclophile Sédunois » s’affirme de plus en plus sous la houlette de son entraîneur Georgy Debons et pourrait connaître une belle carrière à l’image des anciens spécialistes Julien Taramarcaz et Alexandre Moos. Magazine dans la roue de ce champion en herbe lors d’un entraînement et lors de la manche de l’EKZ Cross Tour d’Aigle.