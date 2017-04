Santé psychique: tous vulnérables

On parle beaucoup de santé physique… mais qu’en est-il de notre santé mentale? Nous sommes tous susceptibles de développer un jour ou l’autre un épisode douloureux. En Suisse, une personne sur trois fera un burn out, une personne sur 10 est touchée par une dépression.

Mais parler de santé mentale c’est aussi la déstigmatiser. Assumer le fait que nous sommes tous fragiles et vulnérables. Porter un regard plus juste et bienveillant sur notre psyché. Être conscient que l’on peut guérir ou se rétablir, que rien n’est figé. Pour cela, il faudra trouver un équilibre, être attentif à ce qui ne va pas, parler de ses souffrances et oser demander de l’aide, comme on le ferait pour un mal de dos ou une douleur abdominale. Enfin parler du corps et du cerveau comme d’un tout, un système unifié.

Avec:

Dr Stéphane Saillant , médecin-chef du Centre d’urgences psychiatriques, CNP

Florence Nater , directrice de la Coraasp

Cyrille Gindre, entraîneur et chercheur en sciences du sport