Dès 2019, après les travaux, l’Ecole des Missions accueillera des personnes d’horizons différents

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Gros coup de neuf pour l’Ecole des Missions de Saint-Gingolph. Jusqu’en 1987, le bâtiment était un lieu de formation destiné aux Spiritains de Suisse, avant de devenir un centre d’accueil généraliste.

Le complexe sera entièrement rénové et remis aux normes. Il proposera différents types d’accueil à destination des institutions ecclésiales et des sociétés locales. Il recevra également une vingtaine de jeunes adultes en difficulté de formation et offrira des formations et occupations à des bénéficiaires de l’aide sociale et à des requérants d’asile. Quant à la communauté des pères spiritains, elle continuera à résider dans une partie du site.

«Il n’y aura pas de grands changements sur le fond, note Benjamin Roduit, chef du projet. Il s’agit de prolonger la mission des Spiritains, c’est-à-dire l’accueil et la formation. Par contre, il y aura sur le site beaucoup plus de personnes d’horizons différents. Le grand changement sera surtout le mélange, la mixité de ces populations qui sont amenées à se croiser chaque jour.

La capacité d’accueil est de 80 places de nuit et jusqu’à 250 de jour. Un projet d’envergure, élaboré par la Congrégation missionnaire du Saint-Esprit en partenariat avec des institutions privées, le Service cantonal de l’action sociale et les diocèses d’Annecy, de Sion et de Lausanne, Genève, Fribourg.

Coût total des rénovations, 10 millions de francs. Le site devrait être entièrement fonctionnel dès 2019. Il pourrait à plus long terme prendre en charge des personnes polyhandicapées et proposer un accueil pour enfants en difficulté.