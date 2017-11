Dès janvier, le Valais disposera d’un ombudsman de la santé et des institutions sociales. Me Ludivine Detienne vient d’être nommée

Le Conseil d’Etat a nommé Me Ludivine Détienne comme responsable de l’ombudsman de la santé et des institutions sociales. Cet organe nouvellement créé est chargé de collecter les plaintes et signalements des patients et des employés des institutions sanitaires et sociales. Il recueillera également les dysfonctionnements dénoncés de manière anonyme par les lanceurs d’alerte. Avocate sur la place de Sion, Me Détienne assumera la responsabilité de cet organe de médiation en parallèle de ses activités dès le 1er janvier 2018. Interview.

► Le site internet sera accessible à cette adresse le 1er janvier 2018: www.ombudsman-vs.ch