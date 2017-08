Des tonnes de pommes et de poires en moins cette année à cause du gel. Les prix pourraient augmenter

Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur.

Rien que pour le Valais, on s’attend à cueillir 6 tonnes de pommes en moins par rapport à 2016. C’est le gel de ce printemps et la météo désastreuse qui sont la cause de cette baisse de production. En Suisse et en Europe, les dégâts sont encore plus importants. Pour le président de l’Interprofession des fruits et légumes du Valais, Yannick Buttet, qui espère que le marché puisse réguler la situation et, «qu’au vu du manque de fruits sur le marché, les prix augmentent pour que la perte pour le producteur ne soit pas si conséquente.»

Rappelons que, lors de la session du Grand Conseil de septembre, les députés seront appelés à se prononcer sur un crédit cadre de 35,2 millions de francs pour lutter contre le gel.

Partager cet article: LinkedIn