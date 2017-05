Farinet, la (vraie) monnaie du Valais qui a pour mission de dynamiser le commerce local

La monnaie valable exclusivement en Valais vient d’être lancée. Le farinet se décline en huit coupures et un farinet vaut un franc suisse. Le principe: on achète des farinets et on les dépense dans les commerces du canton qui l’acceptent, ce qui devrait doper l’économie locale. À ce jour, du Bouveret à Salquenen, une centaine de commerces et prestataires acceptent la nouvelle monnaie. On peut se procurer les farinets auprès de l’Office du tourisme de Sion qui, du coup, se transforme en bureau de change.

Les billets sont l’œuvre du graphiste Adrien Thétaz.

La monnaie de l’arc lémanique a été lancée en 2015,

elle est en circulation entre Genève, Vaud et France