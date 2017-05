FC Sion, en route pour la 14e!

Le FC Sion a entamé sa «Semaine sainte»! Les Rouge et Blanc disputent leur 14e finale de Coupe de Suisse ce jeudi à 16 heures au Stade de Genève face au FC Bâle. Et la pression monte comme toujours côté valaisan… le mythe de la Coupe et ses légendes sont au cœur de ce numéro de Complètement Sport! Reportages, interviews, images fortes ou confidences… vous saurez tout de cette montée vers la 14e finale. Analyses en plateau avant ce choc au sommet avec nos consultants Christophe Moulin et David Orlando.

Dans ce numéro également: le quatrième numéro de notre capsule spéciale Finale de Coupe de Suisse «Photo Légende» avec ce soir les souvenirs de Jean-Paul Brigger et la victoire de 1982 face à… Bâle. Sans oublier l’autre finale de Coupe de cette semaine avec l’affiche FC Chippis vs. FC Saint-Maurice mercredi soir à Saillon en Coupe valaisanne.

Coupe de Suisse: le FC Sion en route pour la 14e!

Le FC Sion remet en jeu sa légende ce jeudi à 16 heures à Genève face au FC Bâle. Les Rouge et Blanc sont en route pour prolonger leur mythique invincibilité en finale de Coupe de Suisse! Présentation de ce choc au sommet avec l’ancien entraîneur du FC Sion Christophe Moulin, vainqueur de la Coupe en 2006 et avec David Orlando, vainqueur du trophée en 1991 et 1995 sous le maillot du FC Sion. Focus également sur l’entraîneur Sébastien Fournier dans un mag. spécial consacré à celui que l’on surnomme affectueusement «Piquet» et qui suit les traces d’un certain «Boubou» Richard.

Coupe de Suisse/«Photo Légende 4/4»: avec Jean-Paul Brigger

Une photo, un instant précis, un souvenir gravé à jamais… «Photo Légende», ce sont autant de réminiscences de finales de Coupe de Suisse sous forme de témoignages à redonner des frissons à chaque supporter du FC Sion! D’ici la 14e finale du 25 mai à Genève, nous sommes allés à la rencontre de quatre grands témoins. Ce soir, place aux souvenirs de l’ancien «renard des surfaces», Jean-Paul Brigger, qui nous raconte la finale 1982 face à Bâle.

Coupe valaisanne: le FC Chippis affronte le FC Saint-Maurice

La finale de la Coupe valaisanne s’annonce royale ce mercredi soir à Saillon avec l’affiche FC Chippis vs. FC Saint-Maurice. Un choc au sommet qui sent la poudre entre les deux meilleures équipes de 2e ligue régionale. Présentation de ce match en compagnie des deux entraîneurs: Eric Ampola pour le FC Chippis et David Orlando pour le FC Saint-Maurice.

En images: les championnats valaisans de karaté

Retour en images sur les championnats valaisans de karaté qui ont eu lieu ce week-end à Sion. Sur les tatamis, près de 200 karatékas de tout le canton se sont affrontés tant sur les «katas» que lors des combats appelés «kumités». Une belle expérience pour des jeunes combattants âgés entre cinq ans et demi pour le plus jeune et seize ans pour le plus âgé.

