Fin de cycle pour Peter Zeidler, Fournier revient

Peter Zeidler n’aura pas résisté à une troisième défaite à Tourbillon en quatre matches. Mardi après-midi, Christian Constantin a tranché! À un mois tout juste de la 14e finale de la Coupe de Suisse à Genève face à Bâle, c’est Sébastien Fournier qui reprend les rênes de l’équipe première, après une première expérience en 2012-2013. La défaite 0-1 de dimanche face au Lausanne-Sport aura donc été celle de trop pour le technicien allemand.

Dans ce numéro également: le projet hors-normes du marcheur-photographe Pascal Bourquin qui s’est mis en tête de parcourir l’intégralité des sentiers pédestres de Suisse: commencé il y a presque quatre ans, son périple intitulé «La Vie en Jaune» et rappelant les petits panneaux jaunes s’étire déjà sur 9522 kilomètres! Nous sommes allés sur ses pas lors d’une étape valaisanne dans le val d’Hérens. Pascal Bourquin est aussi l’invité de ce numéro de Complètement Sport. À découvrir également la présentation du Tour du Chablais 2017 avec son directeur Sébastian Imesch. Sans oublier notre Interview Selfie avec, cette semaine, le basketteur montheysan Rodrigue Maza.

FC Sion: quand Tourbillon prend l’eau, Peter Zeidler saute

BBC Monthey: place aux play-off!

Le BBC Monthey a terminé sa saison régulière sur un dernier succès 81 à 76 face à Union Neuchâtel ce samedi au Reposieux. De quoi se rassurer avant le début des play-off samedi prochain face au BBC Lausanne et en attendant aussi le verdict de Swiss Basketball dans l’affaire des débordements à l’issue de la finale de la Coupe de Suisse perdue face à Genève. La décision ne tombera pas avant le 28 avril, date à laquelle le juge unique devrait rendre son verdict vis-à-vis des joueurs et dirigeants suspendus provisoirement jusqu’ici.

L’Interview Selfie: avec le basketteur Rodrigue Maza

Il n’a pas été aligné sur le parquet samedi lors de ce dernier match face à Union Neuchâtel. Légèrement touché au dos. L’intérieur montheysan Rodrigue Maza est l’une des pièces maîtresses du club du Reposieux cette saison. Le Français s’est prêté au jeu de l’Interview Selfie de cette semaine!

Course à pied: présentation du Tour du Chablais 2017

Course par étapes traditionnelle de début de saison, le Tour du Chablais 2017 a débuté mercredi passé à Evionnaz avec un succès populaire toujours identique et plus de 1000 participants au départ. Cinq étapes attendent encore les passionnés de course à pied ces prochains mercredis avec des rendez-vous à Fully, Le Bouveret, Champéry, Yvorne et Villars. On en parle avec Sébastian Imesch, le directeur du Tour du Chablais.

Grand angle: “La Vie en Jaune” de Pascal Bourquin

Il a déjà 9’522 kilomètres dans ses jambes, ce qui représente environ le 15% des sentiers pédestres suisses. Son but? Les couvrir tous, par étapes, pour un projet intitulé “La Vie en Jaune”. Le marcheur-photographe Pascal Bourquin a commencé cette folle aventure il y a un peu moins de quatre ans. Nous sommes allés à sa rencontre lors d’une étape valaisanne et il est l’invité de ce numéro de Complètement Sport.

En images: retour sur les 20 KM de Lausanne

Retour en images sur les 20 KM de Lausanne qui ont eu lieu ce dimanche dans les rues de la capitale olympique.