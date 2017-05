FC Sion, la fin du mythe

Le FC Sion n’est plus invincible en finale de la Coupe de Suisse! Le mythe rouge et blanc a pris fin ce jeudi de l’Ascension face au FC Bâle à Genève. Une défaite 3 à 0 sans concession pour les Valaisans. Sans rage de vaincre et pas habité par le même sens du sacrifice que lors de ses treize dernières victoires, le FC Sion redevient terrestre… Une défaite vécue dans une douleur infinie par les joueurs et les supporters à la Praille. Les milliers de Valaisans qui avaient convergé vers Genève par train, bus ou même bateau… retiendront que c’est un 25 mai 2017 que la légende s’est interrompue. Retour en images et en interviews sur cette journée en rouge et blanc dans ce numéro spécial de Complètement Sport!

Coupe de Suisse: Genève, la fin du mythe

Jeudi 25 mai 2017, 17 h 50, Stade de la Praille, Genève… Le FC Sion abandonne sa légendaire invincibilité en finale de la Coupe de Suisse. Battus sèchement 3 à 0 par le FC Bâle, les Valaisans n’ont pas pu prolonger leur incroyable série de victoires. Retour en images sur les larmes valaisannes et ce match qui restera comme une plaie ouverte dans l’histoire du club valaisan.

Coupe de Suisse: Sébastien Fournier, coach maudit

Il avait accepté le pari un peu fou de reprendre le FC Sion au mois d’avril, avec l’envie et la mission de ramener une 14e Coupe de Suisse sur la Place de la Planta. Mais Sébastien Fournier restera dans l’histoire comme le premier entraîneur à avoir perdu une finale de Coupe de Suisse à la tête du FC Sion. Reportage sur ce «coach maudit» qui devra désormais trouver des ressources chez ses joueurs pour ne pas finir le championnat de Super League en roue libre.

Coupe de Suisse: des milliers de Valaisans ont envahi Genève

Ils étaient près de 13’000! Les supporters valaisans ont pris très tôt la route de Genève jeudi matin pour vivre un nouveau pèlerinage vers une finale de Coupe de Suisse. Encore confiants avant la partie et dans les rues de Genève, les fans rouge et blanc ont malheureusement dû se faire une raison au coup de sifflet final: le FC Bâle était bien trop fort cette année et le FC Sion trop timoré! Retour en images sur cette «invasion valaisanne» et au cœur du cortège dans les rues de la Cité de Calvin.

Coupe de Suisse: l’esprit festif l’a emporté sur la casse et les débordements

26’500 spectateurs pour une Finale de Coupe sous haute sécurité. Au final, l’esprit bon enfant et festif l’a emporté sur la casse et les débordements. La Police genevoise, en collaboration avec les polices romandes et tessinoise, a mis en place un dispositif de grand ampleur, dont le coût n’a pas encore été évalué. Et le bilan de cette opération est positif.

Coupe de Suisse: «Cela devait arriver un jour…»

Au terme du match qui a cassé le mythe d’invincibilité du FC Sion, plusieurs personnalités ont exprimé leur tristesse et leur déception. Parole donnée à Christophe Darbellay, Massimo Cosentino, Walter Loser, Anne-Marie Sauthier et Frédéric Favre.

Partager cet article: LinkedIn