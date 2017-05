FC Sion, la semaine de la peur

Le FC Sion sort d’une semaine très agitée sur le terrain et en coulisses. Battus 2 à 1 dimanche à Thoune, les Rouge et Blanc n’ont pas su rebondir après la défaite à domicile dans le derby face au Lausanne-Sport et voient le FC Lugano fondre sur eux pour la 3e place en Super League. De quoi donner des sueurs froides au nouvel entraîneur Sébastien Fournier, nommé sur le banc mardi passé à la place de Peter Zeidler. “Piquet” aura assurément beaucoup de travail pour relancer l’équipe à moins d’un mois de la 14e finale de Coupe de Suisse face au FC Bâle. Débrief en plateau de cette “semaine de la peur” avec notre consultant Christophe Moulin.

Dans ce numéro également: notre première capsule spéciale 14e finale de Coupe de Suisse intitulée “Photo Légende”! Le principe? Un souvenir, une image… racontés par une légende de la grande histoire du FC Sion en Coupe de Suisse, avec ce soir le mythique soigneur Clément Bohnet. Mais aussi des nouvelles du cycliste Sébastien Reichenbach, rencontré lors du dernier Tour de Romandie et qui revient également sur la triste actualité de ces derniers jours et la mort de l’Italien Michele Scarponi, fauché par une camionnette à l’entraînement.

Le changement de coach n’y a rien changé et le FC Sion s’enfonce un peu plus dans la crise avec une nouvelle défaite 2 à 1 dimanche à Thoune. Sébastien Fournier a remplacé Peter Zeidler sur le banc mais le choc psychologique n’a pour l’instant pas eu lieu. De quoi inquiéter le président Constantin et les supporters Rouge et Blanc à moins d’un mois de la 14e finale de Coupe de Suisse face au FC Bâle à Genève. On en parle, en plateau, avec notre consultant Christophe Moulin.

Coupe de Suisse/”Photo Légende 1/4″: dans les yeux de Clément

Une photo, un instant précis, un souvenir gravé à jamais… “Photo Légende”, ce sont autant de réminiscences de finales de Coupe de Suisse sous forme de témoignages à redonner des frissons à chaque supporter du FC Sion! D’ici la 14e finale du 25 mai à Genève, nous sommes allés à la rencontre de quatre grands témoins. Ce soir on plonge dans les yeux du mythique soigneur du FC Sion, Clément Bohnet, qui nous parle de la finale 1997 remportée aux tirs au but face au FC Lucerne.

Foot Regio: les “Tronches de Club” de l’US Hérens

Notre série mensuelle sur le football régional est allée croquer ses “Tronches de Club” dans le Val d’Hérens avec trois personnages qui font la vie de l’US Hérens, des juniors aux vétérans.

Cyclisme: Sébastien Reichenbach est de retour

Après une pause forcée d’un mois suite à une blessure à un pied, le Valaisan Sébastien Reichenbach a fait son retour à la compétition la semaine passée lors du Tour de Romandie. Nous sommes allés à sa rencontre lors de l’étape Aigle-Champéry de mercredi. Le Martignerain sera sur le Giro d’Italia dès vendredi et évoque également la tragique actualité du cyclisme de ces derniers jours avec la mort de l’Italien Michele Scarponi à l’entraînement.

En images: retour sur la “Stadtlauf Brig-Glis”

Retour en images sur la 35e édition de la “Stadtlauf Brig-Glis” qui a eu lieu ce samedi. Une course qui est la première de la saison dans le Haut-Valais. Avec la victoire chez les élites hommes du Kényan Emmanuel Kiprono et de sa compatriote Wan-ji-ru Maryanne Wangari chez les élites femmes.