FC Sion, le réveil de Konaté

Double buteur ce samedi face à Lugano dans le choc au sommet pour l’Europe, Moussa Konaté se réveille au meilleur moment pour le FC Sion. L’attaquant sénégalais rêve de marquer en finale et de soulever la Coupe de Suisse une deuxième fois le 25 mai à Genève après l’avoir déjà fait en 2015 face à Bâle. Interview exclusive dans ce numéro de Complètement Sport et analyse en plateau avec notre consultant Johann Lonfat, vainqueur de la Coupe de Suisse avec le FC Sion en 1995, 1996 et 1997.

Dans ce numéro également: les larmes de Sarah Kershaw pour le dernier match de sa carrière avec un nouveau titre de champion suisse sous les couleurs d’Hélios Vétroz Basket. Mais aussi le troisième numéro de notre capsule spéciale Finale de Coupe de Suisse «Photo Légende» avec ce soir les souvenirs de «Boubou» Richard et la victoire de 1980 face à YB. Sans oublier une page évasion avec l’aventure de deux Valaisannes, mère et fille, lors du dernier «Rallye Aïcha des Gazelles».

Hélios Vétroz Basket: un titre et des larmes

Sixième titre de championnes de Suisse d’affilée pour les filles d’Hélios Vétroz Basket! Les Valaisannes ont remporté l’acte cinq de la finale 66 à 59 samedi après-midi face à Elfic Fribourg. Une couronne nationale remplie d’émotion au bout d’une saison marquée par la disparition tragique de Nadège Clément. Un match qui était aussi le dernier pour la capitaine Sarah Kershaw, une capitaine submergée par l’émotion et que nous avons suivie lors de ce dernier sacre.

FC Sion: Moussa Konaté, buteur affectif

Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines, Moussa Konaté a répondu à ses détracteurs sur le terrain ce samedi en inscrivant un doublé face à Lugano samedi soir dans le match au sommet pour la 3e place synonyme d’Europe. L’attaquant sénégalais du FC Sion s’est peut-être réveillé au meilleur moment et rêve de marquer à nouveau en finale de la Coupe de Suisse le 25 mai prochain à Genève, comme il l’avait fait en 2015 face à Bâle. Interview exclusive du buteur rouge et blanc et analyse en plateau avec notre consultant Johann Lonfat, ancien joueur du FC Sion.

Coupe de Suisse/«Photo Légende 3/4»: la Coupe de «Boubou»

Une photo, un instant précis, un souvenir gravé à jamais… «Photo Légende», ce sont autant de réminiscences de finales de Coupe de Suisse sous forme de témoignages à redonner des frissons à chaque supporter du FC Sion! D’ici la 14e finale du 25 mai à Genève, nous sommes allés à la rencontre de quatre grands témoins. Ce soir, place à la Coupe de «Boubou» Richard qui nous raconte la finale 1980 face à YB.

Grand Angle: deux Valaisannes au «Rallye Aïcha des Gazelles»

Des vertes pelouses helvétiques, nous vous offrons une page évasion ce mardi avec un voyage vers le sable du désert marocain… et une rencontre avec deux «bouts de femmes» d’exception, deux Valaisannes qui ont participé au «Rallye Aïcha des Gazelles». Mère et fille, Evelyne Pellissier et Mélanie Comparelli, ont vécu une aventure humaine hors-norme pendant deux semaines, au volant de leur Toyota Landcruiser.

En images: Mélanie Meillard, Meilleur Espoir Romand 2016

Retour en images sur le prix du Meilleur Espoir Romand attribué vendredi soir au Musée Olympique de Lausanne par l’Aide Sportive Romande à la skieuse valaisanne Mélanie Meillard.