FC Sion, une fin de saison abrupte

Le FC Sion a presque tout perdu vendredi soir sur un ultime tir réussi des Grasshoppers alors que les Rouge et Blanc croyaient bien tenir une victoire synonyme d’accès direct à l’Europe grâce à une réussite du jeune Maceiras. Un nouveau coup dur en fin de saison après la première défaite en finale de la Coupe de Suisse face à Bâle. Très cruel pour le coach Sébastien Fournier et ses protégés… Le technicien valaisan est l’invité de ce numéro de COMPLÈTEMENT SPORT. Interview «bilan de saison et confession» de celui que l’on surnomme «Piquet».

Dans ce numéro également: un retour en images sur l’exceptionnel duel Sébastien Loeb/Sébastien Carron lors du dernier Rallye du Chablais sans oublier notre magazine en immersion avec l’équipage Nicolas/Gaëtan Lathion qui a pu bénéficier des conseils avisés de la légende française des rallyes. Sans oublier l’Interview Selfie de la très sexy pole danseuse Suzy Bochatay.

Rallye du Chablais: superbe duel entre Sébastien Loeb et Sébastien Carron

Les spécialistes espéraient un duel Carron/Loeb pour la 14e édition du Rallye du Chablais. Ils n’ont pas été déçus! Le duel entre le Valaisan Sébastien Carron et le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb a été somptueux vendredi et samedi sur les spéciales de l’épreuve chère à Eric Jordan. Les deux pilotes ont assuré le show… Et le suspense! Au final, seulement 34 secondes et demie d’écart entre la légende française des rallyes et le double champion suisse de la discipline.

Rallye du Chablais: le duo Lathion sur les traces de Loeb

Deux autres Valaisans ont particulièrement vibré lors de ce Rallye du Chablais. Il s’agit de la paire Nicolas et Gaëtan Lathion, respectivement pilote et copilote, qui a eu le privilège de prendre les commandes de la Peugeot 208 R2 de l’écurie privée de Sébastien Loeb. Un magazine en immersion signé Désiré Coppex.

FC Sion: il a presque tout perdu

Le FC Sion a presque tout perdu dans les dernières secondes du dernier match de championnat vendredi soir face à Grasshopper. Un dernier match nul 1 à 1 qui condamne les Rouge et Blanc à la 4e place et les prive d’un accès direct aux poules de l’Europa League. Le dénouement est très cruel pour les protégés de Sébastien Fournier qui avaient déjà perdu la finale de la Coupe de Suisse le 25 mai dernier face à Bâle, la première défaite en finale dans l’histoire du club valaisan. Retour en images sur une saison presque cauchemardesque pour les Rouge et Blanc.

FC Sion: l’interview de Sébastien Fournier

«Pour un Valaisan, entraîner le FC Sion… ça ne se refuse pas!» C’est avec ces mots que Sébastien Fournier avait accepté de succéder à Peter Zeidler à la fin du mois d’avril à la tête du FC Sion. Six semaines plus tard, celui que l’on surnomme affectueusement «Piquet», restera dans l’histoire comme le premier entraîneur à avoir perdu la Coupe de Suisse sur le banc du FC Sion. Interview «confession» de l’entraîneur du FC Sion.

L’Interview Selfie: avec la Pole Danceuse Suzy Bochatay

L’Interview Selfie de cette semaine est allée à la rencontre de Suzy Bochatay. La spécialiste de pole dance a pris la 8e de sa discipline au niveau mondial et est régulièrement sur la plus haute marche des championnats européens.

En images: retour sur les championnats de Suisse juniors de triathlon

Retour en images sur le triathlon de Sion qui s’est tenu samedi au Domaine des Îles. Au programme de ces championnats suisses juniors: 800 mètres de natation, 10 kilomètres de vélo et enfin 5 kilomètres de course à pied. Au final, c’est Maxime Fluri qui l’emporte chez les hommes, en bouclant ces trois épreuves en un peu plus de 58 minutes alors que Jasmin Weber s’est imposée chez les dames.