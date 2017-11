Gabri a encore du travail

Complètement Sport 100% football ce mardi avec le premier match de Gabri à Tourbillon. Le Catalan n’a pas réussi à empocher une première victoire à domicile pour les Rouge et Blanc et aura encore du travail après le match nul 1-1 du FC Sion samedi soir face au FC Zurich. Analyse en compagnie de notre consultant Christophe Moulin.

Dans ce numéro également: les barrages pour l’équipe de Suisse de football qui devra se débarrasser de l’Irlande du Nord, dans une double confrontation cette semaine, pour atteindre la phase finale de la Coupe du Monde 2018 l’an prochain en Russie. Match aller ce jeudi soir à Belfast et match retour dimanche soir à Bâle! La tâche s’annonce rude face à des Nord-Irlandais rugueux et ultra-motivés. Présentation de notre adversaire en musique! Mais aussi notre page « Foot Regio » avec nos « Tronches de Club » du mois de novembre consacrées au FC Leytron et la très bonne forme du Martigny-Sports en Première Ligue Classic. On en parle avec Ugo Raczynski, l’entraîneur des Martignerains.

Gabri espérait bien offrir une première victoire à Tourbillon cette saison à son équipe et aux supporters rouge et blanc… Mais le nouveau coach catalan du FC Sion a dû se contenter d’un match nul 1-1 ce samedi face à Zurich pour sa première à domicile. Un résultat qui laisse entrevoir, dans son contenu, quelques signes de renouveau côté valaisan. Le nouvel entraîneur du FC Sion a maintenant deux semaines pleines pour faire passer son message avant un choc à l’extérieur face au FC Bâle. Analyse en compagnie de notre consultant Christophe Moulin.

Equipe de Suisse: battre l’Irlande du Nord pour voir la Russie!

Battue lors de son dernier match de groupe au Portugal, l’équipe de Suisse est condamnée a sortir victorieuse d’un périlleux barrage face à l’Irlande du Nord pour aller à la Coupe du Monde 2018 l’été prochain en Russie. Favorite de cette double confrontation sur le papier, la Nati doit toutefois se méfier de ces Nord-Irlandais, presque intraitables dans leur antre du Windsor Park de Belfast. Décryptage de l’adversaire de la troupe de Vladimir Petkovic! Et en musique… !

Foot Regio: les « Tronches de Club » du FC Leytron

Une fois par mois, Complètement Sport promène sa caméra dans un club de ligue régionale. Et nos « Tronches de Club » de ce mois de novembre ont visé le FC Leytron, pensionnaire de quatrième ligue. Portrait croisé du président, de l’entraîneur de la Une et du capitaine des vétérans leytronnains!

Foot Regio: le Martigny-Sports joue le haut du tableau en 1L

Avec une quatrième place à l’issue du premier tour, le début de saison du Martigny-Sports répond à toutes les attentes. Les Octoduriens jouent le haut du tableau en 1L Classic et font parler la poudre! 5 à 0 ce week-end face au leader Azzurri Lausanne! Analyse avec notre invité Ugo Raczynski, l’entraîneur du Martigny-Sports.

En Images: la « Velodux » d’Estavayer-Le-Lac

Retour en images sur la « Velodux » d’Estavayer-Le-Lac. Une épreuve de cyclocross en terrain semi-urbain qui a eu lieu ce week-end au bord du lac de Neuchâtel. « Velodux »… c’est la contraction de « Velox » qui signifie « rapide » en latin et « Dux »… seigneur du champ de bataille. Tout un programme! Côté valaisan, on a vu un certain Julien Taramarcaz batailler sévère aux côtés de son coéquipier Danilo Wyss ou encore Caroline Faiss, passionnée, elle aussi, de cyclocross.