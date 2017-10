Gabri, une « manita » à Berne

Complètement Sport revient sur le premier match de Gabri à la tête du FC Sion. Une prise de fonction très douloureuse pour le Catalan qui a vu son équipe sombrer 5 à 1 dimanche à Berne face à YB, le leader de Super League. A Barcelone, on appelle ça une « manita », cinq buts comme les cinq doigts de la main… mais contre son camp… le nouvel entraîneur des Rouge et Blanc s’attaque à un immense chantier! Analyse en compagnie de notre consultant David Vernaz.

Dans ce numéro également: la 58e édition du Rallye International du Valais qui a souri au pilote italien Giandomenico Basso. Et ce RIV aura aussi vu le succès du duo Vuistiner-Kummer au classement général du Clio R3T Alps Trophy. Une première place qui leur ouvre les portes du prestigieux Rallye Monte Carlo! On en parle avec Brice Zufferey, organisateur de ce trophée. Et notre deuxième « Hors Cadre » est allé à la rencontre du champion suisse 2017 Sébastien Carron.

FC Sion: Gabri débute par une « manita » à Berne

Il connaissait l’ampleur de la tâche et n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce premier choc face au leader YB à Berne. Arrivé en Valais mercredi pour reprendre les rênes du FC Sion, Gabri n’aura pas réussi à transformer son équipe en « petit Barça ». Pire… c’est par une « manita » à l’envers que l’entraîneur catalan débute sa mission en rouge et blanc. Une claque 5 à 1 au Stade de Suisse qui enfonce un peu plus le FC Sion au classement. Analyse avec notre consultant David Vernaz.

RIV: Basso tout devant, Mike Coppens sixième

La 58e édition du Rallye International du Valais a souri à l’Italien Giandomenico Basso. Déjà sur le podium en 2009 avec une deuxième place, le Transalpin monte cette fois sur la plus haute marche en Valais au terme d’une deuxième journée très piégeuse qui aura vu notamment les abandons du leader, le Néerlandais Kevin Abbring et celui d’Olivier Burri, alors deuxième de l’épreuve. Au final, le podium de ce RIV 2017 est le suivant: l’Italien Giandomenico Basso 1er, le Belge Bernd Casier 2e et le Suisse Michael Burri 3e. A noter également la très belle sixième place du Bagnard Mike Coppens, le meilleur pilote valaisan sur ce RIV 2017.

RIV: Ismaël Vuistiner et Florine Kummer iront au Monte-Carlo!

C’est le rêve de tout pilote automobile, le Graal même! Prendre, un jour, le départ du Rallye de Monte-Carlo! Deux Valaisans ont décroché leur visa pour ce rendez-vous mythique en janvier prochain, notamment grâce à leur performance au Rallye International du Valais. Vainqueurs du Clio R3T Alps Trophy, Ismaël Vuistiner et Florine Kummer ont sans aucun doute décroché le plus beau cadeau de leur jeune carrière en rallye. Nous les avons suivis cette fin de semaine sur le RIV.

RIV: Sébastien Carron « Hors Cadre »

Vous connaissez le pilote automobile, triple champion suisse des rallyes… Mais connaissez-vous l’autre Sébastien Carron? Plus intime… et posé. Il se dévoile ce soir dans le deuxième numéro de « Hors Cadre », en nous emmenant dans un petit coin de paradis, son lieu fétiche, sur les hauteurs de Vétroz. Là où il ira peut-être respirer ces prochains jours pour oublier son récent abandon sur le Rallye International du Valais.