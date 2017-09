Hockey sur glace, l’heure de la reprise

Après la National League (ex-LNA) ce dernier week-end, c’est au tour des hockeyeurs de la Swiss League (ex-LNB) et de la MySports League (1re ligue nationale) de reprendre la direction des patinoires cette fin de semaine! Focus sur les deux clubs désormais leaders du canton: le HC Viège (Swiss League) et le HC Sion (MySports League) en compagnie de leurs directeurs généraux Sébastien Pico (HC Viège) et Patrick Kucera (HC Sion). Découvrez également notre magazine sur le HC Red Ice Martigny qui se remet tant bien que mal de la faillite de son secteur professionnel tombée au mois de juin dernier.

Dans ce numéro également: un retour sur la victoire du jeune Anglais Matthew Fitzpatrick lors de l’Omega European Masters de golf de Crans-Montana mais aussi un magazine sur le golfeur espagnol Javier Ballesteros, le fils du légendaire… Severiano, si populaire sur le Haut-Plateau.

Golf: le « kid » Fitzpatrick remporte le 71e European Masters

Il aura fallu trois tours de play-off pour désigner le vainqueur 2017 de l’Omega European Masters de Crans-Montana! Au final, c’est le jeune Britannique Matthew Fitzpatrick (23 ans) qui l’a emporté dimanche en fin d’après-midi au détriment de l’expérimenté Australien Scott Hend (44 ans). Retour en images sur ce succès du « kid » Fitzpatrick sur le Haut-Plateau.

Golf: Ballesteros, prénom… Javier

Trois fois vainqueur du tournoi valaisan (1977, 1978 et 1989), le légendaire Severiano Ballesteros a laissé une trace immuable sur le Haut-Plateau en le redessinant et en donnant tout simplement son nom au parcours de Crans-Montana. Et cette année, c’est son fils Javier qui était invité lors de la 71e édition de l’European Masters. L’héritier Ballesteros n’a pas le génie de son papa au creux de ses mains mais il est venu perpétuer la légende, notamment au trou 18, lieu d’un coup exceptionnel du père en 1993.

Hockey sur glace: focus sur la reprise du HC Viège et du HC Sion

Le HC Viège et le HC Sion sont désormais les deux clubs phares du canton après la disparition du secteur professionnel à Martigny. Les Haut-Valaisans débuteront leur championnat de Swiss League ce samedi à Langenthal avec l’espoir d’atteindre les play-offs en fin de saison. Côté HC Sion. l’ambition est aussi grande en MySports League, la nouvelle première ligue nationale! Présentation et interviews en plateau avec les directeurs généraux Sébastien Pico (HC Viège) et Patrick Kucera (HC Sion).

Hockey sur glace: HC Red Ice Martigny, et maintenant?

Trois mois après l’annonce définitive de la faillite du secteur professionnel, que devient le HC Martigny Red Ice?. Début de réponse dans ce magazine consacré au club martignerain où anciens joueurs et anciens dirigeants ont dû retrouver de l’embauche avec plus ou moins de succès. Quant à la première équipe, elle jouera désormais en 2e ligue régionale.

En images: la « Perskindol Swiss Epic » a démarré!

Présentation en images de la « Perskindol Swiss Epic », une course de VTT qui a lieu toute cette semaine en Valais. Au programme: six jours de VTT entre Loèche-les-Bains, Grächen et Zermatt, en équipe de deux, à traverser pas moins de cinquante communes du Valais et avec les Alpes en toile de fond.