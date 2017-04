HUMAIN PASSIONNÉMENT reçoit Raphaël Arlettaz

Biologiste et professeur en biologie de la conservation à l’université de Berne, Raphaël Arlettaz est une personnalité très suivie et médiatisée grâce à ses connaissances approfondies du monde de la nature et de la faune valaisanne en particulier. Il nous entraîne dans cet univers captivant où les chauves-souris, les gypaètes mais aussi le loup et le lynx partagent avec les hommes depuis les temps anciens le même environnement. Comment maintenir ce fragile et vital équilibre entre l’homme et la nature?

Émission enregistrée à la Ferme Asile le 24 mars 2017.