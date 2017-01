I mountàgne, racontée par Maurice Michelet en patois de Nendaz

Autrefois, on racontait que le diable et les mauvais esprits habitaient la montagne. On avait peur d’elle et on la respectait. Aujourd’hui on veut conquérir la montagne, arriver au sommet de plus en plus vite. La montagne est belle mais elle reste dangereuse.

Une histoire racontée par Maurice Michelet en patois de Nendaz.