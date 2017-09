Importants travaux au Grand St-Bernard: le tunnel reste fermé jusqu’à nouvel avis

Les experts mandatés le jour de l’incident dans le tunnel du Grand-St-Bernard ont rendu leurs premières conclusions: les travaux à entreprendre sont plus importants que prévu. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le tunnel ne pourra pas être ouvert à la circulation le 8 octobre prochain.

Une nouvelle date devrait être annoncée la semaine prochaine. Les automobiles peuvent passer par la route du col et les poids lourds par le Simplon.

«Dimanche 24 septembre, les présidents des Gouvernements de la Région Autonome de la vallée d’Aoste et du Canton du Valais se sont rencontrés sur les lieux avec les sociétés du Tunnel. Compte tenu des rapports des experts et par soucis de sécurité, des travaux plus importants que prévu sont à entreprendre.

Suite aux vérifications en cours il sera possible d’évaluer la qualité, l’importance des interventions et le temps nécessaire pour parvenir à la réouverture du Tunnel.

Les autorités des deux pays et en particulier les présidents des deux gouvernements souhaitent que les travaux soient engagés dans les plus brefs délais afin d’assurer la liaison internationale qui, à ce jour, est garantie pour le trafic léger et les bus à travers le Col du Grand-St-­Bernard.

Un point de la situation et une date de réouverture seront communiqués dans la semaine du 1er au 5 octobre.»