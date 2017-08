JOURNAL DU DIMANCHE (27.08.2017)

Vernissage au relais autoroutier du Grand-Saint-Bernard pour la 4e Triennale d’art du Valais

L’art contemporain s’expose dans tout le canton jusqu’au 22 octobre prochain. Cette année, ce sont plus de 130 artistes valaisans, suisses et internationaux qui y participent. Leurs oeuvres sont exposées dans 17 lieux différents, avec un point central: le restoroute de Martigny, emplacement qui a étonné la conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten. Elle mentionne cependant le fait que «c’est un bon endroit pour rendre visible l’art et y créer des contacts pour nous les Valaisans et pour les touristes.» Rendre visible l’art et toucher un large public en choisissant un lieu d’exposition inhabituel sont précisément les objectifs des organisateurs de cet événement.

Un marathon musical met à l’honneur la musique classique en ville de Sion

Le samedi 26 août, un véritable marathon de la musique classique a eu lieu au Sion Festival. Les musiciens se sont succédés de 7 heures à 20 heures pour animer la ville de Sion. Enthousiastes, ils ont dû s’adapter aux conditions extérieures pour offrir une douzaine de concerts au public présent. Le marathon musical était également l’occasion de découvrir des endroits peu connus de la ville. Le Sion Festival se déroulera jusqu’au 3 septembre prochain.

La 3e édition du Rally for Smile a roulé en faveur de l’association Enfance et Maladies Orphelines

Cette année, une trentaine d’enfants malades ont pu monter à bord de bolides lors de cette 3e édition de Rally for Smile, qui s’est déroulée ce samedi 26 août aux Casernes de Sion. Des tours de circuit ont aussi été organisés pour le public, moyennant un don au profit de l’Association Enfance et Maladies Orphelines (AEMO) de Monthey. L’année dernière, la manifestation avait permis d’engranger 29’000 francs en faveur de l’association «les Anges d’Angeline». La somme de cette édition 2017 n’est pas encore connue.

Le champion suisse de rallye, Sébastien Carron, fait le point sur sa saison

Le pilote Sébastien Carron est en tête du championnat suisse après quatre courses. La cinquième manche, qui se déroulera près de Turin, pourra déjà définir si Sébastien Carron acquerra un nouveau titre. Sa dernière course sera le Rallye International du Valais, qui aura lieu du 26 au 28 octobre prochain.

Une nouvelle micro-centrale électrique inaugurée à Bourg-Saint-Pierre

Consommer de l’eau va permettre de créer de l’électricité. C’est le concept de la nouvelle micro-centrale électrique inaugurée samedi 26 août à Bourg-Saint-Pierre. En effet, l’eau potable est turbinée avant sa distribution dans les ménages. Financée par la commune de Bourg-Saint-Pierre et l’ONG Médicaments Pour Tous, cette micro-centrale produira un quart des besoins en électricité de la commune. 161’000 francs seront encaissés par année grâce à cette installation, dont le 40% ira en faveur de l’association. D’autres centrales verront le jour, dont une, prochainement mise en service à Champéry.

Pionnier dans l’encadrement de ses jeunes, le Valais fait figure d’exemple aux yeux de Stéphane Ganzer

Le président de la commission des jeunes du Valais, Stéphane Ganzer, apprécie ce que fait le Valais pour ses jeunes. Le 6e Rassemblement des jeunesses valaisannes a eu lieu à Vérossaz du 25 au 27 août 2017. Cet événement a été mis sur pied par des jeunes âgés de 18 à 25 ans, qui ont été encadrés par le délégué cantonal à la jeunesse et la commission des jeunes du canton du Valais. Egalement président de la commune de Veyras, Stéphane Ganzer fait état d’une votation populaire sur la fusion des communes de Venthône, Veyras et Miège qui se dessine pour 2018.

«Au bout du web»: l’actualité commentée par Éliane Amherd

La rubrique «Au bout du web» donne tous les dimanches la parole à un Valaisan installé à l’étranger, en lui demandant de commenter l’actualité; aujourd’hui, la parole est donnée à Éliane Amherd qui vit à New-York (États-Unis).

Le FC Sion fait match nul, 1-1, face au FC Bâle

Le FC Sion, qui n’a gagné aucun match contre le FC Bâle depuis mai 2011, a arraché un match nul,1-1, contre le FC Bâle ce dimanche 27 août à Tourbillon. Le Néerlandais Ricky Van Wolfswinkel a ouvert le score à la 7e minute. A la 19e minute, Bâle a manqué son pénalty et l’occasion de marquer un second but. L’égalisation s’est faite à la deuxième mi-temps, lorsque Cunha a égalisé de la tête à la 47e minute. Plusieurs occasions ont été manquées par le FC Bâle pour le bonheur du FC Sion, qui est 8e au classement avec huit points.

Jérôme Voutaz gagne deux titres de champion d’Europe d’attelage à Göteborg (Suède)

Pénalisé en dressage à cause de ses Franches-Montagnes, qui peinent au niveau des allures, Jérôme Voutaz a toutefois remporté le marathon et la maniabilité. Le Valaisan n’en est pas à son premier titre. En effet, il a gagné le titre de vice-champion du monde en salle en février dernier.

Le Zapping de la semaine écoulée

L’actualité de la semaine un brin décalée, avec quelques moments intéressants sortis des journaux de Canal9… C’est le Zapping réalisé par Maxime Siggen.

A l’agenda: les points forts de l’actualité de la semaine à venir

Le mercredi 30 août à 20h15, les Verts valaisans tiennent leur assemblée générale à la salle du Grand Conseil. Pour l’occasion, le parti organise un débat public autour des Jeux Olympiques: «JO 2026, des JO durables?»

Le président du comité de candidature et conseiller d’Etat Frédéric Favre sera présent.

La 15e édition du Festival Terre des hommes aura lieu du 1er au 3 septembre prochain à Massongex. Des artistes comme Pascal Obispo, Cali ou encore les Innocents seront de la partie pour animer ces trois soirées. Les bénéfices de cet événement iront entièrement à la Maison de Massongex et seront destinés à l’accueil des enfants malades.

67 exposants viennent de toute la Suisse pour le Salon VINEA des vins suisses. Des ateliers de dégustation, des conférences ou encore des projections de films rythmeront la fête du vin qui se déroulera les 1er et 2 septembre à Sierre.