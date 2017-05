La famille Rouvinez fête ses 70 ans en lançant un 2e cru Carré Rouge et une bière blonde

Depuis 1947, les Rouvinez se passionnent pour le vin et cultivent l’esprit de famille et l’innovation. Après le Tourmentin il y a 30 ans et le vin de bulle le Galopin en 1986, la famille présente pour ses 70 ans d’autres innovations: un 2e vin de domaine Le Carré Rouge, des Sierre Grands crus produit cette année avec le grand chef Didier de Courten mais aussi un projet brassicole:

Philippe Rouvinez, directeur commercial:

«C’est sans doute le projet le plus fou: on se lance dans la bière! C’est sans doute nos racines belges qui ressortent, puisque notre maman est belge. Mais au-delà de ça, on a toujours été des grands amateurs de bière.» L’Echappée – c’est son nom – est une bière blonde non filtrée brassée en collaboration avec une brasserie belge.

