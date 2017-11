La Nati en Russie!

Complètement Sport revient sur la qualification de l’équipe suisse de football pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. La Nati a empoché son ticket dimanche à Bâle après un 0-0 face à l’Irlande du Nord. Retour en images sur ce match, interviews des joueurs valaisans à Bâle et analyses en plateau avec notre consultant Johann Lonfat.

Dans ce numéro également: la très belle semaine du BBC Monthey avec une qualification en Coupe de Suisse mercredi face à Pully-Lausanne et une victoire en championnat samedi au Reposieux face à Union Neuchâtel. On en parle avec Jonathan Dubas, le capitaine du BBC Monthey. A découvrir aussi notre reportage sur la 10e édition de l’International Chablais Hockey Trophy.

Football: de Belfast à Moscou!

Un 0-0 crispant au Parc St-Jacques dimanche face à l’Irlande du Nord a ouvert les portes de la Coupe du Monde 2018 en Russie à l’équipe de Suisse de football. La Nati participera à son quatrième Mondial d’affilée après l’Allemagne en 2006, l’Afrique du Sud en 2010 et le Brésil en 2014. Un tournoi mondial qui devrait aussi être le troisième pour le Valaisan Gelson Fernandes. Nous sommes allés à la rencontre du milieu de terrain de l’équipe de Suisse à l’issue de cette qualification dimanche à Bâle. Analyses également en plateau avec notre consultant, l’ancien International Johann Lonfat.

Basketball: la belle semaine du BBC Monthey

Une nette victoire mercredi en 1/8es de finale de la Coupe de Suisse face à Pully-Lausanne Foxes et un succès à l’arraché samedi soir face à Union Neuchâtel en championnat, et voilà le BBC Monthey enfin lancé dans sa saison! Les Jaune et Vert ont sans doute vécu leur plus belle semaine depuis le début de cet exercice 2017-2018 et ce malgré la nouvelle suspension pour quatre matches de leur coach Branko Milisavljevic. On en parle avec Jonathan Dubas, le capitaine du BBC Monthey.

Hockey sur glace: l’ICHT a fêté ses dix ans

L’équipe de Suisse U20 a remporté ce dimanche le 10e International Chablais Hockey Trophy en remportant trois victoires en autant de matches face à l’Allemagne, la Slovaquie et la Norvège. Mais au-delà du résultat purement sportif, ce tournoi international est aussi l’occasion de voir à l’oeuvre les futures stars du hockey mondial. En 2008, le Valaisan Dave Sutter avait griffé cette même glace de la patinoire du Verney. Et le petit hockeyeur de 15 ans est désormais devenu l’un des défenseurs les plus fiables du pays! Reportage en images lors de cette 10e édition de l’ICHT.

En Images: un week-end « derby » pour le street valaisan

Retour en images sur le derby valaisan de streethockey entre les Sierre Lions et le SHC Martigny. Un choc qui a même eu lieu deux fois ce week-end avec un succès martignerain 5 à 4 samedi à Martigny avant une revanche sierroise cinglante sur le score de 6 à 1 dimanche dans le Valais central.