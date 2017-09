La pratique du golf se démocratise: le sport attire de plus en plus de jeunes sur les greens valaisans

Les caméras du monde entier sont braquées de jeudi à dimanche sur Crans-Montana à l’occasion de l’European Masters de golf. Un sport qui a la cote en Suisse. Le nombre d’adeptes ne cesse d’augmenter. Et le Valais n’échappe pas à la règle. Aujourd’hui, on a plus de 5000 golfeurs en Valais. Le nombre de juniors inscrits dans les huit golf-clubs valaisans dépasse les 600.

Des joueurs toujours plus jeunes, un sport qui séduit les familles et qui devient de moins en moins cher, des coûts aujourd’hui comparables à la pratique du ski. De quoi populariser et donner un sérieux coup de jeune à une discipline encore souvent considérée comme élitiste.