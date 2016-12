L’actualité en bref et en images

Bramois: attaque sanglante à l’arme blanche

3 blessés, dont un dans un état grave, et une personne décédée. Au lendemain de l’attaque à l’arme blanche sur le chemin menant à l’Hermitage de Longeborgne, à Bramois, le bilan est lourd. Alertée par une septuagénaire blessée à l’arme blanche et qui s’est rendue aux urgences de l’Hôpital de Sion, la police a déployé un important dispositif. Elle a retrouvée deux hommes blessés, l’un d’une septantaine d’années et un trentenaire, grièvement blessé. La police a ensuite retrouvé le corps d’un homme décédé, dans le lit de la Borgne… En début d’après-midi, tout le secteur était encore bouclé pour permettre à la police de mener ces investigations. Une instruction a été ouverte par le Ministère public. Les explications de Stéphane Vouardoux, porte-parole de la Police cantonale valaisanne.

Elections cantonales: la politique du canton avec ses employés

Ils sont employés par le canton et candidats au Conseil d’Etat. Voilà pour leurs points communs. Le libéral-radical Claude Pottier, chef du Service cantonal de la formation et de l’orientation professionnelle a pris un congé non-payé pour défendre ses chances pour le Conseil d’Etat, les chefs de service n’ayant pas d’heures supplémentaires. Jean-Marie Bornet, du Rassemblement citoyen Valais, a lui cumulé notamment vacances 2016-2017 ou encore heures supplémentaires pour mener à bien sa campagne. Plus surprenant, le chef de l’information de la Police cantonale a obtenu le feu vert de sa hiérarchie moins de 48 heures après le lancement de son mouvement. Simple passe-droit ou alors le canton a-t-il pris des mesures pour faciliter ou accélérer les vocations politiques de ses employés? La question mérite d’être posée.

Anzère: peu de neige, des conditions top

Soleil et ciel bleu pour ces skieurs. En attendant le retour des flocons, qui ne sont pas attendus d’ici la fin de l’année, les fans de glisse peuvent profiter d’une dizaine de pistes ouvertes, la majorité enneigée mécaniquement, pour s’adonner à leur sport favori. Et ils ne boudent pas leur plaisir. Du côté des remontées mécaniques, on se félicite surtout de la forte progression des ventes de l’abonnement annuel Mosaïc, qui offre l’accès aux domaines d’Anzère, de Crans-Montana, de Grimentz-Zinal, de Nax-Mt-Noble, de St-Luc – Chandolin et de Vercorin. Les précisions de Sébastien Travelletti, président de Télé Anzère.