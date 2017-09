L’Agroscope de Conthey mis en vente dans les petites annonces: un passage obligatoire pour le rachat par le Canton du Valais

Si on en croit les petites annonces sur le web, des terrains et des bâtiments du centre de recherche en agronomie à Conthey – l’Agroscope – sont en vente depuis le 1er septembre. Et pourtant, la Confédération et l’Etat du Valais annonçaient fin février 2017 le rachat de l’Agroscope par le Canton. En mai dernier, un accord de principe concernant le rachat du site a été signé. Cette annonce n’a rien d’un «fake», c’est en fait un passage obligatoire; l’appel d’offres public fait en effet partie de la mise en œuvre formelle de l’accord de principe signé par la Confédération et le Canton:

«Le canton est en négociation avec la Confédération depuis de nombreux mois. Et dans ce processus, l’Office fédéral de la construction et de la logistique doit passer par cette étape, malgré le fait que le Canton du Valais a manifesté son intérêt», explique Jacques Rossier, chef de l’Office d’arboriculture et cultures maraîchères.

Le rachat doit encore être validé par le Grand Conseil avant d’être effectif début 2018.