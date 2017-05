Le BBC Monthey en demi, Hélios en danger

Le championnat suisse de basketball est entré dans sa phase décisive avec les play-off! Chez les hommes, le BBC Monthey a assuré sa place dans le dernier carré en éliminant le BBC Lausanne 3 à 0 en quart de finale. Les Jaune et Vert affronteront les Lugano Tigers dès samedi pour s’offrir une place en finale. Chez les femmes, la finale entre Hélios Vétroz Basket et Elfic Fribourg est intense et très serrée! Victorieuses ce samedi lors de l’acte 3 en Valais, les Fribourgeoises ne sont plus qu’à une victoire du titre avant l’acte 4 qui se joue ce mercredi soir, toujours à Vétroz. On en parle avec Erik Lehmann, l’entraîneur d’Hélios Basket et Nadia Constantin, joueuse d’Hélios Basket.

Dans ce numéro également: notre deuxième capsule spéciale 14e finale de Coupe de Suisse «Photo Légende»! Le principe? Un souvenir, une image… racontés par une légende de la grande histoire du FC Sion en Coupe de Suisse, avec ce soir l’ancien milieu de terrain offensif du FC Sion Didier Crettenand. Mais aussi la petite forme du FC Sion sur le terrain en championnat avec une nouvelle défaite 0-1 dimanche face à YB à Tourbillon. Sans oublier l’Interview Selfie de la basketteuse d’Hélios Basket Sarah Kershaw.

FC Sion: plus d’essence dans le moteur

Battu pour la troisième fois d’affilée dimanche, le FC Sion est en plein doute. Les Rouge et Blanc se sont inclinés 0-1 dimanche à Tourbillon face à YB pour le deuxième match de Sébastien Fournier sur le banc. Une méforme synonyme de danger pour une place européenne via le championnat et qui inquiète à un peu plus de deux semaines de la 14e finale de la Coupe de Suisse face à Bâle à Genève le jeudi 25 mai prochain.

Coupe de Suisse/«Photo Légende 2/4»: les souvenirs de Didier

Une photo, un instant précis, un souvenir gravé à jamais… «Photo Légende», ce sont autant de réminiscences de finales de Coupe de Suisse sous forme de témoignages à redonner des frissons à chaque supporter du FC Sion! D’ici la 14e finale du 25 mai à Genève, nous sommes allés à la rencontre de quatre grands témoins. Ce soir, place aux souvenirs de Didier Crettenand qui nous raconte la finale 2011 face à Neuchâtel Xamax.

Basketball: le BBC Monthey dans le dernier carré

Facile vainqueur 3 à 0 de son quart de finale face au BBC Lausanne, le BBC Monthey fait partie du dernier carré du championnat de LNA. Les Jaune et Vert affronteront les Lugano Tigers dès samedi pour s’offrir une place en finale et réussir le doublé après leur titre en Coupe de la Ligue en début d’année. Sportivement gonflés à bloc, les Chablaisiens espèrent aussi oublier au plus vite “l’affaire de l’Arena” pour redorer le blason du club qui fête ses 50 ans cette année.

Basketball: Hélios Vétroz Basket en grand danger

Battues 62 à 59 samedis soir à Vétroz lors de l’acte 3 de la finale du championnat, les basketteuses d’Hélios Basket n’ont plus le droit à l’erreur dans leur duel face aux Fribourgeoises d’Elfic Fribourg. Les protégées d’Erik Lehmann joueront sans filet ce mercredi soir à Vétroz pour s’offrir un match 5 à Fribourg samedi prochain et rêver encore de titre. On en parle en plateau avec Erik Lehmann, l’entraîneur d’Hélios Basket et la joueuse valaisanne Nadia Constantin.

L’Interview Selfie: avec la basketteuse Sarah Kershaw

L’Interview Selfie de cette semaine est allé à la rencontre de la basketteuse d’Hélios Basket Sarah Kershaw. Fidèle au club valaisan depuis bientôt sept ans, la capitaine se dévoile un peu… D’ailleurs, Messieurs, si vous êtes célibataires… restez bien attentifs à son message!

En images: les nominés valaisans de l’Aide Sportive Romande

Présentation en images des trois nominés valaisans de l’Aide Sportive Romande en lice pour le prix 2016 qui sera attribué ce vendredi soir au Musée olympique de Lausanne. Avec la skieuse Mélanie Meillard, le spécialiste de télémark Nicolas Michel et le grimpeur Baptiste Ometz.