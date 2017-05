Le BBC Monthey rêve du titre

Le BBC Monthey a parfaitement lancé sa finale pour le titre de LNA face aux Lions de Genève en s’imposant dans l’acte 1 samedi soir au Reposieux. Les Jaune et Vert ont ainsi fait un premier pas vers un sacre national qu’ils n’ont plus accroché depuis douze ans. On en parle en plateau avec Christophe Grau, le président du BBC Monthey.

Dans ce numéro également: la mode des compléments alimentaires dans les sports d’endurance serait-elle dangereuse? Nous avons suivi le BCVs Mount Asics Team qui s’est attaché les services d’une entreprise valaisanne spécialisée dans ces fameux compléments alimentaires. Sans oublier un retour sur la victoire du FC Chippis en finale de la Coupe Valaisanne face au FC Saint-Maurice. Mais aussi la présentation de la 14e édition du Rallye du Chablais qui débute ce vendredi au départ d’Aigle. Interview en plateau du directeur de l’épreuve, Eric Jordan.

BBC Monthey: direction le titre, douze ans après!

Le BBC Monthey a bien lancé sa finale pour le titre en battant les Lions de Genève 67 à 62 samedi soir au Reposieux lors de l’acte 1 de ce duel final. Les protégés du coach Niksa Bavcevic, de retour sur le banc après dix matches de suspension, rêvent d’accrocher le sacre national, douze ans après le dernier titre du club chablaisien. On en parle avec Christophe Grau, le président du BBC Monthey.

Sports d’endurance: compléments alimentaires, attention danger!

Les compléments alimentaires sont de plus en plus consommés dans le monde des sports d’endurance tant par des athlètes confirmés que par des populaires. Une mode qui n’est pas sans danger avec des produits disponibles en un seul “clic” sur internet et à la contenance parfois douteuse… Nous sommes allés à la rencontre du BCVs Mount Asic Team de Tarcis Ançay qui collabore cette saison avec une marque valaisanne spécialisée dans ces compléments alimentaires.

Coupe valaisanne: le FC Chippis trop fort pour Saint-Maurice

La finale de la Coupe valaisanne a souri au FC Chippis! Opposés au FC Saint-Maurice de David Orlando, les Chippiards d’Eric Ampola se sont imposés 4 à 2 mercredi passé dans ce choc au sommet entre les deux meilleures équipes valaisannes de deuxième ligue régionale. Retour en images et en interviews sur cette finale 2017 de la Coupe Valaisanne des actifs.

Rallye du Chablais: la 14e édition avec Loeb en tête d’affiche

La 14e édition du Rallye du Chablais a lieu ce week-end au départ d’Aigle. Deux jours de spéciales sont au programme vendredi et samedi avec une compétition qui touchera aussi bien le Chablais vaudois que valaisan. On en parle avec Eric Jordan, le directeur de l’épreuve, qui pourra une nouvelle fois compter sur la présence exceptionnelle de son prestigieux parrain, le multiple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb qui s’aligne au volant d’une Peugeot 208 T16.

En images: retour sur la défaite du FC Sion en finale de la Coupe

Retour en images et en émotions sur la première défaite du FC Sion en finale de la Coupe de Suisse. Un revers 3 à 0 le jeudi de l’Ascension à Genève face à Bâle qui a rendu triste tout un canton et des milliers de supporters rouge et blanc qui avaient fait le déplacement du Stade de la Praille.