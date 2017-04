Le BBC Monthey s’écroule en finale

Le BBC Monthey tenait sa Coupe de Suisse avant de craquer en toute fin de match lors d’une finale très cruelle pour les Jaune et Vert! Les protégés de Niksa Bavcevic ont dû s’incliner samedi soir à l’Arena face à des Lions de Genève rugueux et affamés. Une défaite très cruelle qui a aussi fait débat avec un après-match houleux qui pourrait laisser des traces… Suite à ces événements, Swiss Basketball a ouvert une enquête à l’encontre de membres du BBC Monthey. Analyse en plateau avec nos deux invités: Christophe Grau, président du BBC Monthey et Jonathan Dubas, capitaine du BBC Monthey.

BBC Monthey: la Coupe jusqu’à la lie…

Le BBC Monthey a perdu la finale de la Coupe de Suisse samedi soir face aux Lions de Genève. Une défaite 77 à 78 au terme d’un match que les Jaune et Vert tenaient pourtant par le bon bout avant de craquer dans la dernière minute face à la rage parfois à la limite des Genevois. Frustration, colère contre l’arbitrage et après-match tendu… les nerfs de certains Montheysans ont même explosé après cette défaite. De quoi provoquer une réaction de la part de Swiss Basketball qui a décidé d’ouvrir une enquête à l’encontre du club valaisan. On en parle avec Christophe Grau, le président du BBC Monthey et Jonathan Dubas, le capitaine montheysan.

L’Interview Selfie: avec la freerideuse Maude Besse

L’Interview Selfie prend de l’altitude cette semaine! Kathleen Pralong-Cornaille est allée à la rencontre de la freerideuse Maude Besse, la récente gagnante de la Nendaz Freeride.

Rallye: Sébastien Carron remporte le Critérium Jurassien

Huit sur huit! Sébastien Carron ne s’arrête plus et poursuite sa moisson de victoires en championnat de Suisse des rallyes. Le Valaisan a remporté ce week-end le Critérium Jurassien, quarante ans après la victoire de son père Philippe à l’occasion de la première édition de l’épreuve. Une victoire symbolique et très précieuse dans l’optique du championnat. Le champion suisse en titre se présentera en leader incontesté début juin au Rallye du Chablais.

Escrime: zoom sur la relève valaisanne à l’épée

Les jeunes escrimeurs valaisans ont eu deux rendez-vous internationaux ces derniers mois avec deux déplacements à Plovdiv en Bulgarie à l’occasion des Championnats d’Europe et des Championnats du Monde. Avec quelques bons résultats à la clé pour les escrimeurs des clubs de Sion et de Sierre. On en parle avec Pierre-Antoine Masserey, le président de l’Association Valaisanne d’Escrime.

En images: la séance de penalties du FC Sion en Coupe de Suisse

Ils l’ont fait! Les joueurs du FC Sion ont décroché une 14e finale de Coupe de Suisse en battant le FC Lucerne mercredi passé au terme d’une séance de penalties haletante. Le gardien Anton Mitryushkin et ses coéquipiers affronteront le FC Bâle en finale à Genève le 25 mai prochain.