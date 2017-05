Le BBC Monthey s’incline en demi-finale face à Lugano et n’a plus de joker pour le championnat

Le BBC Monthey a perdu hier soir le deuxième acte de sa demi-finale face à Lugano. Trop individualistes et en manque de punch sur le plan défensif, les Chablaisiens se sont inclinés 81 à 69 au Reposieux et laissent les Tessinois revenir à leur hauteur sans cette série.

Le BBC Monthey devra montrer un tout autre visage dès samedi au Tessin s’il veut s’offrir une chance d’atteindre la finale du championnat.

«On n’a plus de joker et il faut aller s’imposer là-bas; ça va être dur: on ne l’a plus fait depuis quelques saisons… Avec les joueurs d’expérience qu’ils ont, ça va être compliqué, mais il faut y aller avec la même envie qu’ils ont montrée ce mardi soir à Monthey», analyse le capitaine Jonathan Dubas.

«À nous de montrer qu’on est capable d’aller gagner là-bas, renchérit Nathan Zana, coach assistant. On peut le faire, on a les joueurs pour, on a le cadre pour. On va tout faire pour aller gagner un ou deux matches au Tessin.»

La mission s’annonce ardue: le BBC Monthey n’a plus gagné sur le parquet de Lugano depuis 2012, soit un bail de cinq ans.