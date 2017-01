Le FC Sion reprend à Berne

Dans ce numéro également: un magazine sur les deux équipes valaisannes de LNA féminine, Hélios Basket et le BBC Troistorrents, qui se sont affrontées ce vendredi en championnat. Mais aussi un zoom sur le Team VS en hockey sur glace, une équipe qui réunit les meilleurs jeunes du HC Viège, du HC Sierre et du HC Red Ice. Sébastien Pico, le directeur général du HC Viège, est l’invité de ce numéro de Complètement Sport.

Le FC Sion retrouve les terrains de Super League ce dimanche (16 heures) à Berne pour un choc face à YB. Actuels troisièmes du championnat, les Rouge et Blanc s’en vont défier le deuxième sur son terrain synthétique du Stade de Suisse. Un test d’entrée pour Peter Zeidler et ses hommes qui devront composer avec un secteur offensif dégarni par les départs de Gekas et Assifuah. On en parle en plateau avec deux invités: Grégoire Oggier, journaliste à “Rhône FM” et Mathieu Degrange, préparateur physique du FC Sion.

Basket-ball: Troistorrents et Hélios rentrent dans le “money time”

Adversaires ce dernier vendredi en championnat féminin de LNA, Hélios Basket et le BBC Troistorrents entrent dans la phase décisive de leur saison. Si les Vétrozaines ont logiquement battu les Chorgues 79 à 50, les Bas-Valaisannes peuvent toujours croire aux play-off. Quant aux Vétrozaines, elles préparent la finale de Coupe de la Ligue ce dimanche (13 heures) à Montreux face à Elfic Fribourg.

Hockey sur glace: zoom sur la formation et le Team VS

Zoom sur le Team VS, une équipe de juniors qui réunit les meilleurs éléments du HC Viège, du HC Sierre et du HC Red Ice. Née de la fusion d’une partie des mouvements juniors de ces trois clubs, cette équipe évolue dans le championnat suisse des Juniors élites B et vient de se qualifier pour les play-off. On en parle avec Sébastien Pico, le directeur général du HC Viège.

En images: le 49e Tournoi de Curling de Sion

Retour en images sur le 49e Tournoi de Curling de Sion disputé ce week-end à la patinoire de l’Ancien Stand. 32 équipes se sont affrontées avec la victoire en finale des champions de France en titre du CC Valence face à l’équipe de Sion/Les Castors.