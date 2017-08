Le FC Sion se cherche encore

Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur.

Le FC Sion n’a toujours pas gagné cette saison à Tourbillon. Après Lucerne, c’est Bâle qui est venu chercher un point (1-1) sur la nouvelle pelouse valaisanne ce dimanche. Mais les Rouge et Blanc ont démontré une belle force de caractère en deuxième mi-temps après 45 premières minutes totalement dominées par les champions en titre bâlois. Réglages tactiques, choix de joueurs encore mouvants… le travail ne manque pas pour l’entraîneur Paolo Tramezzani qui bénéficie de deux semaines de pause pour huiler la mécanique. Analyse en plateau avec notre consultant Johann Lonfat.

Dans ce numéro également: la 5e édition du Zermatt Ultraks, un trail running couru autour du Cervin ce samedi et qui mise beaucoup sur le décor majestueux du lieu. Mais aussi un reportage au coeur du Jumping International de Verbier et l’interview en plateau de l’organisateur de concours hippiques Michel Darioly

FC Sion: deux visages face à Bâle, un point

Torturé d’entrée par le FC Bâle dimanche à Tourbillon et déjà mené 0-1 après six minutes de jeu, le FC Sion a changé de visage après la mi-temps et a récolté un point face aux Bâlois. Un match aux deux visages qui a donné quelques certitudes à l’entraîneur Paolo Tramezzani avant une pause de deux semaines et le prochain match à l’extérieur face à GC. Analyse en plateau avec notre consultant Johann Lonfat.

Trail Running: Zermatt Ultraks, sous le signe du Cervin

A Zermatt, les trailers s’effacent devant la star… le Cervin! La 5e édition du Zermatt Ultraks a eu lieu ce samedi dans la station haut-valaisanne. Avec trois parcours à choix de 16K, 30K et 46K, ce trail running a attiré plus de 2000 concurrents autour du majestueux pic alpin. Un décor de carte postale qui a même charmé le vainqueur du 46K, l’Italien Marco DeGasperi, qui se souviendra encore longtemps de sa victoire sous le regard intimidant de “la montagne des montagnes”.

Hippisme: de Verbier à Sion, la saison bat son plein

La saison des concours hippiques est à son paroxysme en Valais! Après Verbier la semaine passée, c’est bientôt Sion qui accueillera cavaliers et montures pour des compétitions de très haute tenue. Et un homme est derrière ces deux manifestations phares de fin d’été: Michel Darioly. L’organisateur de concours est l’invité de ce numéro de Complètement Sport. A découvrir également, le portrait en images de Christina Liebherr. Une cavalière suisse présente à Verbier et qui avait récolté une médaille de bronze par équipe aux JO de Pékin 2008.

En images: retour sur la Swiss Downhill Cup de Verbier

Retour en images sur la manche de Coupe de Suisse de VTT descente de Verbier. Avec un run embarqué impressionnant du Suisse Fabrice Tirefort du team Verbier Bikepark qui a pris la cinquième place de la catégorie Pro Masters.