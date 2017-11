Le HC Sion et le HC Sierre en grande forme

powered by Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Complètement Sport consacre un dossier complet au hockey sur glace en MySports League et en Regio League avec le HC Sion et le HC Sierre tous deux leaders de leurs championnats respectifs. Reportages en images à l’Ancien Stand et à Graben et analyses en plateau avec nos deux invités: Emmanuel Tacchini, entraîneur du HC Sion et Alain Darbellay, entraîneur du HC Sierre.

Dans ce numéro également: la nouvelle défaite à l’extérieur du FC Sion écrasé 5 à 1 samedi soir à Bâle avec la méthode Gabri qui tarde à porter ses fruits. Toujours pas de victoire pour les Rouge et Blanc et leur coach catalan après trois matches et une dernière place inquiétante en Super League. On en parle avec notre consultant Olivier Biaggi.

HC Sion: leader de MySports League

Le HC Sion vire en tête de la toute fraîche MySports League avec 31 points après seize matches dans cette toute nouvelle catégorie de jeu dans laquelle l’équipe du Valais central se frotte régulièrement à des équipes suisses-alémaniques. Le champion suisse amateur en titre fait très bonne figure et peut viser le titre en fin de saison. On en parle avec Emmanuel Tacchini, l’entraîneur du HC Sion.

HC Sierre: leader du groupe romand de Regio League

Douze matches et douze victoires! Le HC Sierre réussit un début de saison étincelant dans le groupe romand de Regio League. Une santé sportive qui correspond à l’ambition du club rouge et jaune en coulisses: la promotion en MySports League en fin de saison. Reportage à Graben lors de la victoire du HC Sierre face à Saastal et interview en plateau d’Alain Darbellay, l’entraîneur du HC Sierre.

FC Sion: une claque et une lanterne rouge

Le FC Sion attend toujours l’effet Gabri… Et devra encore patienter avant le déclic tant espéré. Sèchements battus 5 à 1 samedi soir sur la pelouse du FC Bâle, les Rouge et Blanc pointent désormais au dernier rang de Super League. La lanterne rouge valaisanne inquiète et aura besoin de temps et de travail pour grimper au classement. Reportage à Bâle et analyse en plateau avec notre consultant Olivier Biaggi.

En Images: le Sporting de Martigny manque le titre de LNB

Retour en images sur la finale du Sporting Club de Martigny qui disputait samedi soir le titre de champion de LNB face à Brunnen. Et les lutteurs de Martigny passent à côté du bonheur pour la deuxième année consécutive et toujours face à la même équipe suisse-alémanique.