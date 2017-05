LE JOURNAL du 01.05.2017

Le nouveau gouvernement est entré en fonction ce 1er mai 2017. Il a quatre ans pour faire ses preuves

Le nouveau Conseil d’Etat est sur les rails depuis ce lundi 1er mai 2017. Les trois nouveaux élus – Frédéric Favre, Christophe Darbellay et Roberto Schmidt – ont pris leurs fonctions ce matin à l’occasion de la séance constitutive du Conseil d’Etat, sous la présidence de Jacques Melly. Ce nouveau gouvernement a quatre ans pour faire ses preuves. Tout premier bilan dans 100 jours!

Votation populaire sur la stratégie énergétique: tous les partis valaisans diront «oui», sauf l’UDC

Les Suisses voteront sur la stratégie énergétique 2050 le 21 mai 2017. Cette révision de la loi vise à diminuer la consommation et à promouvoir les énergies renouvelables. La construction de toute nouvelle centrale nucléaire sera interdite. Pour le comité qui défend la loi, elle est avant tout bénéfique pour le Valais, comme l’explique le conseiller national Yannick Buttet.

Le coût est le principal argument des opposants. Ils estiment que la facture d’électricité augmentera de 3200 francs par an et par ménage. Ce calcul est balayé par les défenseurs de la loi. Ils font état de 4% d’augmentation, soit environ 50 francs par année. Explications de Mathias Reynard, conseiller national.

Un projet consensuel, donc. Tous les partis valaisans y sont favorables à l’exception de l’UDC qui se prononce ce soir. D’après son président le parti oscille entre le non et la liberté de vote.

L’actualité du jour en bref et en images

1er mai: la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga en visite sur le chantier d’Energypolis

La 3e édition de l’Irish Festival – du 3 au 5 août – dévoile sa programmation

Les chasseurs valaisans souhaitent quitter l’association faîtière

La saison des fraises valaisannes est lancée!

Les premières cueillettes ont commencé la semaine dernière. Mais comment ces fruits rouges se défendent face au froid et dernières gelées? On en parle ce soir avec un producteur de fraises biologiques qui commercialise en moyenne une centaine de tonnes par an, Olivier Cordey, directeur de Biofruits SA

À Chamoson, Carole Rossier élève quatorze chevaux miniatures américains

C’est le seul élevage du genre en Valais, un élevage de chevaux miniatures, à ne pas confondre avec des poneys. Carole Rossier en possède plus d’une dizaine dans son exploitation à Chamoson. Elle a ouvert ses portes aux caméras de Canal9 à l’occasion de la naissance de deux pouliches.

Zoom sur le football à l’occasion du Tourbillon Challenge: comment se portent les mouvements juniors valaisans?

Ils étaient plus de 600 footballeurs en herbe à jouer comme les grands sur la pelouse de Tourbillon ce week-end. Un privilège qui donne le sourire. Quatre tournois par catégorie d’âge étaient organisés entre vendredi et samedi pour ce Tourbillon Challenge 2017. Des jeunes entre huit et douze ans se sont affrontés au sein du stade officiel du FC Sion. Et si le tournoi était exclusivement régional il y a huit ans, il s’est internationalisé petit à petit: les M12 de la Juventus, de Freiburg ou encore l’Olympique Lyonnais, les juniors de six équipes internationales se sont mesurées aux locaux. De quoi mettre des étoiles dans les yeux des participants. Un tournoi qui a dû inspirer plus d’un jeune footballeur valaisan…

Retour en images sur cet événement sportif et interview de Blaise Piffaretti, directeur technique de l’AVF pour faire le point sur la forme des mouvements juniors valaisans.