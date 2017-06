LE JOURNAL DU 01.06.2017

JO 2026: «Il faut trouver le leader politique capable de ficeler ce projet et le soumettre au vote», estime Jean-Loup Chappelet

Le Valais assume-t-il son ambition d’organiser les JO 2026? La critique d’attentisme de nos autorités se propage. Entre le Canton et la Ville de Sion, qui doit prendre le leadership? Si les délais ont été sous-estimés, il n’est pas trop tard pour y remédier, estime Jean-Loup Chappelet, professeur de management du sport à l’Université de Lausanne.

Sur cette question le président de Sion Philippe Varone réagit en direct sur le plateau.

Personnes âgées: le Valais pose les premiers jalons d’une politique pour les plus de 60 ans

Que fait-on en Valais pour les personnes entre 60 et 80 ans? C’était la question posée en 2015 par le département de la santé à des experts réunis en commission. Objectif: poser les bases d’une politique adaptée aux seniors. Cela commence par la nécessité de modifier notre approche de la vieillesse, pour prendre par exemple conscience de sa richesse. Le Valais entend se doter d’une politique sociale adaptée aux personnes âgées. Politique qui ambitionne de répondre aux défis juridiques, économiques et culturels posés par la vie active ou dépendante des seniors d’aujourd’hui.

Malgré un marché de l’électricité tendu, les Forces Motrices Valaisannes bouclent 2016 sur un bilan satisfaisant

14 millions de francs, c’est le bénéfice opérationnel dégagé par les FMV pour l’année 2016. Un résultat positif mais à la baisse par rapport aux années précédentes. C’est donc avec un soulagement non dissimulé que les responsables des Forces Motrices Valaisannes ont présenté les comptes 2016 devant la presse ce jeudi.

«Jean-François Lovey sera un conseiller précieux pour Christophe Darbellay», estime la SPVal

Le nouveau conseiller d’Etat Christophe Darbellay, en charge de l’enseignement, réhabilite l’ancien chef de service Jean-François Lovey (qui avait été écarté par Oskar Freysinger). Une décision que salue la SPVal, comme l’exprime Olivier Solioz, président de la société pédagogique valaisanne: «La SPVal est satisfaite et salue cette décision de mettre en place une personne de connaissance. Il amène avec lui l’historique de l’école valaisanne, avec des connaissances au niveau du chef de service et des différents dossiers, il sait pourquoi certaines choses ont été faites et qu’est-ce qu’il faudrait faire pour continuer. Il sera un conseiller précieux pour M. Darbellay.»

Les deux fanfares de Chermignon réunies en concert pour fêter le 100e anniversaire de… leur scission!

À Chermignon, les fanfares ont structuré la vie sociale et politique de la commune depuis un siècle. Deux fanfares et deux couleurs: les Blancs de l’Ancienne Cécilia et les Jaunes de la Cécilia. Ce week-end pourtant, les deux sociétés s’unissent pour fêter les 100 ans de leur scission. Le concert aura lieu vendredi soir à 20 heures au centre de Congrès Le Régent à Crans-Montana.

Le Prix Créateurs 2017 revient à la start-up Agrofly

C’est le projet Agrofly qui remporte la 8e édition du Prix Créateurs de la Banque Cantonal du Valais. La remise du chèque a eu lieu mercredi à Conthey devant plus de 700 personnes. Le lancement commercial du drone d’Agrofly (un drone pour sulfater les vignes et les cultures agricoles tout en respectant l’environnement) est prévu pour 2018.

Zoom sur le premier bilan du président de Sion, Philippe Varone

Plusieurs villes valaisannes ont un nouveau président depuis janvier. Canal9 début ce soir une série d’interviews pour évoquer leur bilan au premier semestre de l’année. Le président de Sion Philippe Varone ouvre les feux. Le président de la capitale s’exprime sur les dossiers chauds du moment: Sion 2026, l’aéroport, Cour de gare… Interrogés, ses collègues de l’Exécutif évoquent le style Varone, ce qui fait la différence avec Marcel Maurer, son prédécesseur.