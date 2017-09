LE JOURNAL du 01.09.2017

«Trop de patients meurent encore faute de dons d’organes», alerte le Prof. René Prêtre de passage à Sion

400 étudiants du Collège des Creusets ont participé ce vendredi à une journée de sensibilisation à la transplantation et au don d’organe. Une action indispensable, quand on sait que deux personnes décèdent chaque semaine en Suisse par manque d’organe compatible. À une semaine de la Journée européenne du don d’organes, le professeur René Prêtre continue d’alerter le public: trop de patients attendent et meurent faute d’organes. Il est important pour le chirurgien cardiaque d’aborder ces questions devant les jeunes. Interview.

Etat du Valais: premier budget pour le nouveau conseiller d’Etat Roberto Schmidt

Deux cent mille francs d’excédents: ce sont les prévisions budgétaires du Conseil d’Etat valaisan pour 2018. Mais le nouveau Grand Argentier Roberto Schmidt reste tout de même prudent au vu des grands défis qui attendent le canton.

Feu vert pour le projet de développement régional du Grand-Entremont. Début des travaux à fin 2017

Après le Conseil d’Etat et le Grand Conseil valaisan, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a approuvé par la signature d’une convention le projet de développement régional (PDR) du Grand-Entremont. Cette décision permet de commencer les travaux: ils permettront de garantir des structures de production performantes et d’ouvrir des perspectives de développement à l’échelle régionale.

Ce projet bénéficie d’un crédit cadre de 15,6 millions de francs et constitue le quatrième projet régional accepté en Valais. Les travaux pourront débuter fin 2017 pour une durée de six ans.

Quatre femmes s’engagent pour le «oui» à la votation Prévoyance 2020

Quatre femmes issues de quatre partis – PS, PCS, PDC et LES VERTS – s’engagent pour défendre la réforme de l’AVS. À quelques semaines de la votation du 24 septembre, les femmes ont décidé de se montrer solidaires et de mettre en avant les avantages de cette réforme pour la gent féminine. Explications de la démocrate-chrétienne Géraldine Marchand-Balet, conseillère nationale.

Les enfants non vaccinés contre la rougeole exclus de l’école durant 21 jours

Trois cas de rougeole ont été signalés entre Saxon et Sion. Pour éviter une propagation de la maladie, des mesures d’éviction scolaire ont été mises en place. Deux enfants qui ont été en contact avec les petits malades sont donc consignés à domicile. Un plan automatiquement déclenché lorsqu’un cas est signalé: c’est en effet une obligation de la part de l’Office fédéral de la santé. Mais en Valais, elle est peu souvent mise en place, étant donné le bon taux de couverture vaccinal.

Le Prix du Jubilé de la Fondation Oertli récompense Canal9 pour son action en faveur du bilinguisme

«Cette reconnaissance vaut comme un grand coup de chapeau à ceux qui œuvrent au quotidien aux liens et échanges entre les régions et les langues, à ceux qui s’investissent de près ou de loin sur WALLIWOOD, à ceux qui ont torturé leurs méninges en 2011 pour donner naissance à cette émission», se réjouit le directeur de Canal9 Vincent Bornet. La chaîne de télévision valaisanne a reçu vendredi un chèque de 8 000 francs pour son travail en faveur du bilinguisme.

Il a été remis lors de la partie officielle inaugurant l’installation artistique de Karelle Ménine, «Voyage entre les langues», projet de la fondation Oertli qui fête cette année son 50e anniversaire.

L’AOC, c’est bientôt fini! Le monde du vin doit passer au niveau des AOP

En 2022, l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) sera remplacée par les normes AOP et IGP, déjà présentes pour les autres produits agricoles. Une clarification pour le consommateur qui n’est pas sans conséquences sur la production valaisanne.

Visite au cœur de Vinea pour suivre les explications du représentant de l’Office fédéral de l’agriculture.

Le Haut-Valaisan Fabian Albrecht se prépare pour les championnats du monde des sommeliers de la bière à Munich

Le Haut-Valaisan Fabian Albrecht est l’un des meilleurs sommeliers suisses de la bière. Dans dix jours, il participera aux Championnats du Monde à Munich. L’univers de la bière, c’est presque une science à part entière. Une science où la théorie et le plaisir vont de pair, souligne Fabian Albrecht.

Terre des Hommes: Cali, Obispo, Les Innocents, Kadebostany et Marc Aymon chantent pour les enfants de Massongex

Lancement ce vendredi soir de la 15e édition du Festival Terre des Hommes de Massongex. Sur scène, des artistes fidèles et d’autres pour qui c’est une première. Au programme: trois jours de musique et de fête pour financer une partie du fonctionnement de la Maison de Massongex (qui accueille chaque année plus de 200 enfants). Au programme cette année: Cali, Pascal Obispo, les Innocents, Kadebostany ou encore Marc Aymon sont à Massongex du 1er au 3 septembre.

Swiss Space Summer Camp: l’EPFL et la HES-SO Valais-Wallis font avancer la recherche dans l’aéronautique spatiale

Pour la 3e édition de son camp d’été dédié à l’électronique spatiale, le Swiss Space Center de l’EPFL a choisi comme partenaire la Haute Ecole d’Ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis. Sélectionnés pour participer au Swiss Space Summer Camp, 23 étudiants-chercheurs mêlent théories et ateliers pratiques; ils représentent douze nationalités. De quoi placer la Suisse sur la carte mondiale de l’aéronautique spatiale.

Ce camp est l’occasion de promouvoir les compétences que l’on a en Suisse. Car beaucoup de gens ne savaient même pas qui est fait dans le secteur de l’aéronautique spatiale.