LE JOURNAL du 02.11.2017

No Billag: la campagne des opposants est lancée. L’association milite pour la survie des radios et télévisions

La campagne est lancée contre l’initiative «No Billag» qui sera votée par le peuple le 4 mars prochain. Aujourd’hui à Lausanne, les opposants ont présenté leurs arguments à la presse. Réunis en association, plusieurs personnalités du monde politique et civile militent en faveur du «non» pour sauver leurs radios et télévisions. On en parle avec Géraldine Marchand-Balet, conseillère nationale.

Des badges électroniques pour lutter contre le travail au noir (qui fait perdre 1,2 milliard par an au Valais)

Après Vaud et partiellement Fribourg, le Valais est le troisième canton romand à instaurer un système de badge électronique pour lutter contre le travail illégal et la concurrence déloyale. Cette carte professionnelle fournie par l’Association valaisanne des entrepreneurs et soutenue par les syndicats a été présentée ce matin à la presse.

Les temps forts

Séisme: trois secousses à Mollens

Le col du Grand-St-Bernard ferme samedi pour l’hiver

Les archives de l’Etat du Valais s’exposent

Remontées mécaniques: Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-Eggishorn ne font désormais plus qu’un

L’Idiap à Martigny développe un nouveau système de prise d’images destiné à la recherche

Le centre de recherche Idiap développe un nouveau système de prise d’images destiné à la recherche. Un appareil de précision construit avec l’aide des apprentis de la base aérienne de Sion et qui pourrait servir à des entreprises et des Hautes Écoles du canton.

900 oiseaux exotiques de toutes les couleurs et toutes les tailles à voir à Martigny

C’est la plus grande exposition de volatiles de Suisse Romande: 900 oiseaux exotiques sont actuellement présents à Martigny. De toutes les tailles, de toutes les formes et toutes les couleurs.

TAXI QUESTIONS: Canal9 lance son premier jeu télévisé. Interview de son animateur Olivier Delaloye

Le premier divertissement et le premier jeux télé de Canal9 arrive dès lundi sur vos écrans. Taxi Questions est un jeu-concours unique et complètement nouveau dans le paysage télévisuel. Interview d’Olivier Delaloye, animateur de ce jeu.