LE JOURNAL du 03.11.2017

Quelles menaces pèsent sur la Suisse? Question abordée lors du Forum Sécurité Chablais à Champéry avec Pierre Maudet

Organisé par l’académie de police de Savatan (qui réunit les cantons de Vaud, de Genève et du Valais), le Forum_Sécurité_Chablais a soulevé cette question: «Quelle police pour notre société?». Plusieurs personnalités qui gravitent autour de la sécurité ont participé aux conférences et débats, dont le conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet qui était un des orateurs principaux.

Nous lui avons notamment demandé quelles sont les menaces qui pèsent sur la Suisse. Le conseiller d’Etat en voit deux: le terrorisme (même si notre pays est relativement épargné), et la cybercriminalité. Celle-ci pèse 400 milliards au niveau mondial et pourrait toucher des infrastructures vitales.

Silencieux depuis son éviction du Conseil d’Etat, Oskar Freysinger est sorti de son silence médiatique

Depuis sa défaite lors des élections cantonales en mars 2017, Oskar Freysinger ne s’était plus exprimé dans les médias. Mais il assure en ce moment la promotion de son dernier roman et s’est exprimé dans l’émission «Bijoux» de nos confrères du Haut Valais. Il revient sur cette défaite, qu’il qualifie de salvatrice.

La Revue du Bourg 2017 (qui débute ce vendredi) fait la part belle aux élections

La revue du Bourg c’est, en 1994, une bande de potes qui monte un spectacle pour animer ce quartier de Martigny. Treize ans et six éditions plus tard, ces comédiens amateurs s’en prennent toujours au gratin de la région. Mise en scène par Fabrice Bruchez, cette édition fait la part belle aux élections cantonales. On parle de Nicolas Voide, de Christophe Darbellay ou encore Léonard Gianadda. Le président du comité Christophe Théodoloz dit quels sont les moments forts de cette édition.

La revue du Bourg a lieu ce vendredi soir à 20 h 30 à la salle de la Laiterie.

Taxe au sac: alors que le Valais se prépare, les Montheysans sont divisés. Ils voteront le 26 novembre

La taxe au sac entrera en vigueur dans tout le Valais romand en janvier 2018. Mais le principe du pollueur-payeur ne convainc pas dans toutes les communes. À Monthey, le nouveau règlement des déchets est contesté et ce sont les citoyens qui auront le dernier mot le 26 novembre prochain. Pour en parler, deux invités: Célina Contat, membre de l’Alternative pour Monthey face à Stéphane Coppey, président de la Municipalité.

Le Prix culturel 2017 décerné par l’Etat du Valais au réalisateur Pierre-André Thiébaud

Ce vendredi 3 novembre, le cinéaste Pierre-André Thiébaud reçoit le Prix culturel 2017 de l’Etat du Valais. L’auteur, réalisateur et producteur revient dans ce reportage sur les lieux de tournages mythiques qui ont marqué sa carrière.

En seconde partie, on parle des prix de l’Etat du Valais avec Jacques Cordonier, chef du Service de la culture.

Les trois Prix d’encouragement vont à plusieurs jeunes femmes artistes: la comédienne Mali Van Valenberg, la soprano Franziska Andrea Heinzen et la Cie Courant d’Cirque. Le Prix spécial est décerné au musicien et animateur du collectif «L’œil et l’oreille» Richard Jean.

HLM: les sœurs du couvent Sainte-Ursule de Brigue relancent l’économie

Les sœurs du couvent Sainte-Ursule de Brigue relancent l’économie. Cet été, elles ont commencé à construire une habitation à loyer modéré. Il s’agit d’un HLM au sens large du terme, car si résidents vont en profiter, c’est toute une région qui va en bénéficier. La construction a débuté en août. Si tout se déroule comme prévu, le projet des Sœurs de Sainte-Ursule devrait être achevé en printemps 2019.

La Maison Terre des Hommes de Massongex sur le plateau de «Taratata» grâce au chanteur Cali

C’était samedi dernier sur France 2 à l’occasion du 25e anniversaire de l’émission de Nagui, «Taratata». Le chanteur Cali y parlait du Valais: une jolie surprise pour la Maison Terre des Hommes de Massongex. Ce sont près de 2,9 millions de téléspectateurs qui ont vu s’afficher sur leur écran le site internet de la fondation valaisanne. Une publicité qui tombe à pic car la période novembre/décembre voit passer le double (même le triple) de promesses de dons par rapport au reste de l’année. Avec un budget annuel de près de 3 millions de francs, la Fondation Terre des Hommes se bat au quotidien pour que ces enfants puissent, comme le chanteur Cali l’a dit, savoir de quoi sera fait demain.

Quelques jours après ce formidable coup de projecteur, il est difficile de quantifier l’impact de cet appel au soutien lancé par le chanteur français.

Coup d’œil dans les archives de Canal9: ambiance dans un café sédunois lors du match Liverpool – Sion (1996)

Coup d’œil dans les archives de Canal9 avec des images qui nous ramène 21 ans en arrière, lors d’un match au sommet dans le cadre de ce qu’on appelait à l’époque la Coupe des Coupes. Le mythique Liverpool recevait le FC Sion. Canal9 avait vécu cette rencontre incroyable dans un bistrot sédunois.