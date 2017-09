LE JOURNAL du 05.09.2017

Pour voir cette vidéo, il est indispensable d'activer le javascript. Il est possible que vous deviez mettre à jour votre navigateur. LinkedIn Voici le code d'intégration :

Dangers naturels: doit-on craindre une hausse des risques dans nos montagnes? En Valais, 40 sites sont sous surveillance

Plus de 3 millions de m3 de laves torrentielles sur Bondo. Six cents m3 sur la route de La Fouly. Les éléments se déchaînent en cette fin d’été. En Valais, une quarantaine de sites sont sous surveillance. Parmi eux, plusieurs axes routiers, comme celui de La Fouly coupé en fin de semaine dernière. Reportage sur la surveillance des sites à risque puis question abordée en plateau avec notre invité Christophe Lambiel, géomorphologue à l’université de Lausanne: doit-on craindre une hausse des risques dans nos vallées et montagnes?

Avalanche à Salvan en mars dernier: certains sinistrés ne pourront pas reconstruire leur chalet

C’était le 8 mars dernier, 15 chalets du hameau de Van d’en Haut au-dessus de Salvan étaient soufflés par une avalanche. La coulée de neige est la dernière catastrophe naturelle en date à impliquer des habitations en Valais. Pas de morts ni de blessés mais d’importants dégâts matériels. Aujourd’hui, la commune attend la classification à jour de la zone pour déterminer qui, des sinistrés, pourra reconstruire ou pas son chalet.

Prévoyance 2020: contrairement aux autres associations patronales, l’UDI dit «non»

Pour l’UDI il est clair que cette réforme n’est pas adaptée. Elle fait, selon leur mot, elle fait peser sur les indépendants et les employeurs une charge supplémentaire qui ne sert en rien la sécurité des retraites. L’UDI se place donc seul face à l’entier des associations patronales romandes qui, elles, se positionnent favorablement à cette réforme.

Explications de Thomas Birbaum, secrétaire général de l’Union des Indépendants.

Le peuple suisse tranchera dans les urnes le 24 septembre.

Vouvry inaugure sa maison de la santé. Une structure qui correspond aux besoins des jeunes médecins

Après Sembrancher, Monthey puis Collombey-Muraz, c’est au tour de Vouvry d’ouvrir sa maison de la santé. Une structure qui, selon le Dr François Pillet, répond au besoin des jeunes médecins qui souhaitaient travailler en équipe, dont certains à des temps partiels. La maison de la santé correspond également aux attentes des patients et de l’évolution de la médecine.

La 2e édition du Festival du livre suisse à Sion fait voyager les lecteurs

Plus de 80 écrivains feront escale du 22 au 24 septembre à Sion pour la seconde édition du Festival du livre suisse. Ils s’installeront aux Arsenaux pendant trois jours pour célébrer la richesse et la diversité de la littérature helvétique. Cette année, les récits du voyage sont à l’honneur. Lectures, chant, spectacles, ateliers, exposition, conférences, projections de films, programme jeunesse… Plus de 50 animations seront proposées.

À Crans-Montana, les policiers invitent les citoyens à boire un café. Et discuter. Une idée qui fait des émules

Des policiers qui paient le café dans les bistrots pour discuter avec la population: depuis un an et demi, la police de Crans-Montana tente l’expérience. Objectif: créer un lien de confiance et faire remonter les petits soucis de la population. Le principe est simple: une fois par mois, des policiers se rendent dans un café et discutent à bâtons rompus avec les gens.

L’idée de Crans-Montana a été pionnière en Europe. Le commandant Yves Sauvain a découvert cette pratique aux Etats-Unis ; elle fait des émules ailleurs: la commune d’Ollon la pratique depuis une année.

Le Valais culturel est en ébullition: la Triennale d’Art Contemporain s’expose dans 17 lieux d’Ernen à Monthey

Dix-sept lieux d’exposition – des musées, des châteaux ou même un barrage -, des artistes valaisans et internationaux: la 4e édition de la Triennale d’art contemporain bat son plein en Valais. Visite à Sion et à Monthey. À voir jusqu’au 22 octobre.