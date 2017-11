LE JOURNAL du 05.11.2017

Sion 2026: retour sur les 300 pages du dossier de faisabilité avec Jean-Philippe Rochat, président du comité d’organisation

Vendredi après-midi, le comité de candidature a rendu publique son étude de faisabilité. Trois cents pages que nous abordons avec le président de Sion 2026, Jean-Philippe Rochat.

Un dossier qualifié d’évolutif, mais est-il assez abouti pour la campagne en vue de la votation du 10 juin 2018?

Liaison avec l’Italie: le col et le tunnel du Grand-St-Bernard sont fermés à la circulation

Le col a fermé hier à midi en raison des chutes de neige de ce dimanche. Le tunnel, lui, est en rénovation depuis le 21 septembre. Entremont est donc coupé du val d’Aoste, ça n’était jamais arrivé depuis l’ouverture du tunnel en 1964. Le trafic est dévié par le Simplon et le Mont-Blanc.

Succès pour la journée portes ouverte des archives de l’Etat du Valais. Qu’en pensent les visiteurs?

Les archives, c’est l’occasion de contempler plusieurs siècles, à travers de documents provenant de l’Etat, mais aussi des communes et des bourgeoisies. On a demandé aux visiteurs, anonymes, rencontrés sur place, ce qu’ils en pensaient.

Into the Ride: concerts, conférences et démonstration ont animé la première édition à Martigny

La première édition d’Into the Ride s’est tenue au CERM. Son but: présenter le skate, le snowboard et le surf à un large public. Concerts, conférences, expositions et démonstrations ont agrémenté ces deux jours. Le public a pu aussi croiser le chemin de Xavier De Le Rue, double champion du monde de snowboard, habitant de Verbier où il a connu ses plus belles sensations.

La revue du Bourg taquine les personnalités locales depuis 1994. À voir jusqu’au 10 décembre

La dernière édition de la Revue du Bourg, c’était en 2011. Sur scène, les acteurs se moquent des personnalités locales depuis 1994. Pour cette 7e édition, le comité a fait appel pour la mise en scène à Fabrice Bruchez. Le comédien, sans révolutionner le genre, a pu apporter quelques nouveautés.

Sapeurs-pompiers: basé essentiellement sur le volontariat, le recrutement est un enjeu permanent

2700 sapeurs pompiers sont représentés au sein de l’association. Ce sont principalement des volontaires. Le Valais ne compte aucun professionnel. Le recrutement est d’ailleurs un enjeu permanent, comme l’explique Frédéric Bourquin,

Comme s’annonce la saison hivernale? Interview du directeur des remontées mécaniques de Grimentz-Zinal, Pascal Bourquin

La neige arrive, Zinal ouvre ses pistes dans deux semaines et accueillera les équipes nationales pour leur entraînement. Avec Pascal Bourquin, directeur des remontées mécaniques de Grimentz-Zinal et membre du comité des Remontées mécaniques du Valais, on analyse l’actualité des stations de ski.

Match nul du FC Sion face à Zurich (1-1). Le passage de Tramezzani à Gabri va prendre du temps

Essayé et pas forcément pu! Certes, au terme du match de samedi face à Zurich, on retiendra l’état d’esprit positif dans l’équipe, on sentait des joueurs impliqués, qui ne trichaient pas. Mais le changement d’orientation, le passage de Tramezzani à Gabri va prendre du temps. Retour en images sur ce match.

Hockey: victoire relativement tranquille du HC Viège face au HC Winterthur (5-1)

Viège s’est imposé 5 à 1. On peut parler d’une soirée relativement tranquille pour la formation valaisanne, à l’image la quatrième réussite signée le Top Scorer Daniel Kissel.

Viège occupe désormais la quatrième place du classement, 29 points au compteur c’est un total relativement éloigné du leader Rapperswil qui en compte 41, mais c’est tout de même une avance confortable, 10 points sur la première équipe placée sous la barre.

Basketball: malgré une défaite face au Lions de Genève, le BBC Monthey peut se réjouir du résultat

Monthey amorce sa reprise, les Chablaisiens ont certes été battus, mais cinq points d’écart face aux Lions de Genève, par les temps qui courent,, on peut considérer ce résultat comme très encourageant. La suite, ce sera ce mercredi déjà avec une rencontre des 1/8es de finale de la Coupe de Suisse, au Reposieux: Monthey reçoit Pully-Lausanne.

Cyclisme: première sélection internationale pour le Valaisan Noé Barras

Le Valaisan Noé Barras a participé ce dimanche matin aux Championnats d’Europe juniors qui se déroulaient à Tabor en République tchèque. Le membre du cyclophile sédunois a pris la 37e place, à un peu moins de trois minutes du vainqueur qui est suisse, le titre est revenu au vaudois Loris Rouiller. Noé Barras aura certainement droit à une coupe de champagne.